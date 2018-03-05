Собчак и Явлинский поручились за Оюба Титиева перед следствием

05 марта 2018, 21:18

Кандидаты в президенты России Ксения Собчак и Григорий Явлинский направили чеченскому следователю ходатайства с просьбой освободить главу грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева под их личное поручительство.

Как писал "Кавказский узел", телеведущая Ксения Собчак, зарегистрированная кандидатом в президенты России, несколько раз требовала освободить чеченского правозащитника Оба Титиева. 16 января она опубликовала заявление с этим требованием в Instagram, призвав федеральные власти доказать, "что Чечня — это Россия". 28 января Собчак провела в Грозном одиночный пикет с плакатом "Свободу Оюбу Титиеву!".

Глава грозненского представительства ПЦ "Мемориал" Оюб Титиев был обвинен в хранении марихуаны, с 11 января он находится под стражей. Титиев заявил, что наркотики ему подбросил силовик, и попросил привлечь этого сотрудника к ответственности. Следователь опросил силовиков, которые не подтвердили версию Титиева, и на этом основании отказался возбуждать дело. В то же время защита Титиева сообщила об утрате важнейших доказательств по его делу о хранении наркотиков.

Ходатайство об освобождении Титиева на поруки Собчак направила старшему следователю второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Чечне Хадукаеву и в Старопромысловский районный суд Чечни, сообщила сегодня пресс-служба кандидата в президенты.

«Ручаюсь за то, что Титиев Оюб Салманович в назначенный срок будет являться по вызову следователя и (или) в суд, а также иным путем не будет препятствовать производству по данному уголовному делу. Согласие Титиева Оюба Салмановича на данное личное поручительство получено», - процитировала сегодня текст заявления Собчак ее пресс-служба в сообщении на сайте кандидата.

Аналогичное заявление с полностью идентичным текстом 3 марта следователю Хадукаеву направил кандидат в президенты России Григорий Явлинский. Фотокопию его заявления распространила пресс-служба партии "Яблоко" в своем Telegram-канале.

По состоянию на 20.55 на сайте следственного управления СКР по Чечне нет комментариев о возможности освобождения Титиева под поручительство кандидатов в президенты Собчак и Явлинского.

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