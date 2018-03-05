Число заболевших в детсаду Майкопа детей выросло до 17

05 марта 2018, 14:09

20 сотрудников детского сада и 17 детей госпитализированы после отравления, состояние детей удовлетворительное, сообщил сегодня Минздрав Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", с 25 февраля по 3 марта в Майкопе были госпитализированы 20 сотрудников детсада и 14 детей, у них диагностирована острая кишечная инфекция. Учреждение закрыто на карантин для санобработки.

Число госпитализированных детей увеличилось до 17, сообщила сегодня замминистра здравоохранения Адыгеи Галина Савенкова. "Ситуация с сотрудниками этого дошкольного учреждения стабильна - госпитализированными также остаются 20 человек", - сказала она.

Состояние детей, по словам замминистра, удовлетворительное, пишет ТАСС.

Детский сад возобновит работу после дезинфекционных мероприятий, ориентировочно 12 марта, сообщает сегодня со ссылкой на главу Управления Роспотребнадзора по Адыгее Сергея Завгороднего "Советская Адыгея".