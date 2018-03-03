03 марта 2018, 14:56
34 человека отравились в детском саду Майкопа
Детский сад в столице Адыгеи закрыт на карантин после отравления 20 сотрудников и 14 детей.
Сотрудников и воспитанников майкопского детского сада № 22 начали госпитализировать с 25 февраля.
"Состояние пациентов удовлетворительное. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - цитирует министра здравоохранения Адыгеи Рустема Меретукова "Юга".
Причиной отравления людей стала острая кишечная инфекция. В детском саду проводится санитарная обработка, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора, передает "Интерфакс".
Ранее "Кавказский узел" писал, что 31 октября 2017 года в Майкопском районе Адыгеи три человека умерли и трое были госпитализированы в тяжелом состоянии после употребления алкоголя.
"Шесть человек обратились за медпомощью после отравления газом в Минводах", "150 жителей Грузии госпитализированы после отравления на свадьбе", "После массового отравления специалисты проверяют воду в Грузии".
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