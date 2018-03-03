34 человека отравились в детском саду Майкопа

03 марта 2018, 14:56

Ранее " Кавказский узел " писал, что 31 октября 2017 года в Майкопском районе Адыгеи т ри человека умерли и трое были госпитализированы в тяжелом состоянии после употребления алкоголя.

Детский сад в столице Адыгеи закрыт на карантин после отравления 20 сотрудников и 14 детей.

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