Поиски девочки в городе Камышин Волгоградской области Фото: https://34.xn--b1aew.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/item/12446410/

05 марта 2018, 10:55

Пропавшая в Волгоградской области девочка найдена живой

11-летнюю девочку, которая пропала четыре дня назад в городе Камышине Волгоградской области, нашли полицейские, сообщили сегодня в МВД.

Как писал "Кавказский узел", девочка вышла из школы в Камышине 1 марта и не вернулась домой. Полиция была поднята по тревоге на ее поиски. Следователи возбудили уголовное дело по п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего), но 3 марта появилась информация, что девочка вышла на связь и в телефонном разговоре успела передать приметы похитителя.

Сотрудники сводного отряда полиции обнаружили школьницу на территории Камышина в ходе поквартирного обхода в одном из жилых домов, сообщается в сегодняшней информации на сайте Главного управления МВД России по Волгоградской области.

В поисках школьницы принимали участие 500 сотрудников полиции и волонтеров, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" официальный представитель ГУ МВД по Волгоградской области Антон Каранаухов. "Девочка жива, с ней общаются следователи", - сказал он.

Девочка здорова, сообщила представитель Следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области Ксения Кривенцова. "На данный момент девочка обнаружена. Она жива и здорова. Подробностей пока нет", - рассказала Ксения Кривенцова, слова которой приводит РИА "Новости".

Следствие готовит информацию по факту обнаружения ребенка, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в следственном управлении. "Пока еще никто не задержан и не допрошен", - рассказала представитель управления.

По предварительным данным, школьницу против ее воли в своей квартире удерживал 58-летний местный житель, сообщил источник в правоохранительных органах региона, на которого ссылается агентство "Интерфакс-Юг".

Примечание:

"Семья пропавшей в Камышине девочки попросила вернуть ее на любых условиях", "Найден пропавший в Новороссийске ребенок", "Двое детей пропали в Астрахани".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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