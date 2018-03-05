Пропавшая в Волгоградской области девочка найдена живой

05 марта 2018, 10:55

11-летнюю девочку, которая пропала четыре дня назад в городе Камышине Волгоградской области, нашли полицейские, сообщили сегодня в МВД.

Как писал "Кавказский узел", девочка вышла из школы в Камышине 1 марта и не вернулась домой. Полиция была поднята по тревоге на ее поиски. Следователи возбудили уголовное дело по п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего), но 3 марта появилась информация, что девочка вышла на связь и в телефонном разговоре успела передать приметы похитителя.

Сотрудники сводного отряда полиции обнаружили школьницу на территории Камышина в ходе поквартирного обхода в одном из жилых домов, сообщается в сегодняшней информации на сайте Главного управления МВД России по Волгоградской области.

В поисках школьницы принимали участие 500 сотрудников полиции и волонтеров, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" официальный представитель ГУ МВД по Волгоградской области Антон Каранаухов. "Девочка жива, с ней общаются следователи", - сказал он.

Девочка здорова, сообщила представитель Следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области Ксения Кривенцова. "На данный момент девочка обнаружена. Она жива и здорова. Подробностей пока нет", - рассказала Ксения Кривенцова, слова которой приводит РИА "Новости".

Следствие готовит информацию по факту обнаружения ребенка, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в следственном управлении. "Пока еще никто не задержан и не допрошен", - рассказала представитель управления.

По предварительным данным, школьницу против ее воли в своей квартире удерживал 58-летний местный житель, сообщил источник в правоохранительных органах региона, на которого ссылается агентство "Интерфакс-Юг".