04 марта 2018, 16:40

Штормовое предупреждение объявлено в Краснодаре

Экстренное штормовое предупреждение в связи с метелью и гололедом объявлено в Краснодаре до утра 5 марта.

Штормовое предупреждение будет действовать сегодня в течение дня, ночи и утром 5 марта, проинформировали в администрации Краснодара.

"В Краснодаре ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, местами гололед", - сообщается сегодня на сайте мэрии.

"Кавказский узел" также писал, что до 7 марта в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение об опасности схода лавин в горах выше 1500 метров. 

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в Краснодаре ожидается дождь при температуре +9 градусов, ветер скоростью 11 метров в секунду. Ночью дождь продолжится, температура понизится до +7. 5 марта осадков не ожидается, температура +0 градусов, скорость ветра снизится до 8 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Туман повлиял на работу аэропорта в Волгограде", "Сняты ограничения движения на трассах Ростовской области", "Прибытие пяти авиарейсов в аэропорт "Платов" задержано из-за непогоды".

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