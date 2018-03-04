04 марта 2018, 15:43

Туман повлиял на работу аэропорта в Волгограде

Два рейса из Москвы и один в обратном направлении задержаны сегодня в волгоградском аэропорту. Из-за тумана международный аэропорт перешел на работу по фактической погоде.

В связи с метеоусловиями два рейса не смогли вовремя вылететь из Волгограда в Москву, задержан также один рейс из Москвы.

В частности, на вылет задерживаются самолеты авиакомпаний "Аэрофлот" и "Пегас Флай", на прилет - один рейс "Аэрофлота", следует из онлайн-расписания на сайте аэропорта Волгограда на 15.40 мск.

"Как только позволит погода, самолеты вылетят в Волгоград. По предварительным данным, задержка составит до четырех часов", - цитирует источник в волгоградском аэропорту в 14.14 мск V1.ru.

Ранее "Кавказский узел" писал о задержке рейсов в аэропорту Волгограда 20 февраля. Тогда из-за тумана были задержаны шесть рейсов.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Волгограде облачно, слабый дождь при температуре воздуха +2 градуса, ветер скоростью 7 метров в секунду. Ночью также ожидаются осадки при температуре -8 градусов, ветер усилится до 8 м/с. 5 марта также будет облачно, -8, скорость ветра составит до 10 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Работа волгоградского аэропорта нарушена из-за непогоды", "Самолет Москва - Сочи экстренно сел в Волгограде", "Беспосадочный рейс Волгоград – Пхукет стал первым за 60 лет".

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