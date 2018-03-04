04 марта 2018, 06:41

Сняты ограничения движения на трассах Ростовской области

Движение пассажирского транспорта по всем направлениям, ограниченное из-за погодных условий, возобновлено с 4.15 мск, сообщили в полиции Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что в 19.30 мск 3 марта на всех автодорогах Ростовской области было введено ограничение движения пассажирского транспорта в связи с непогодой. Водителям рекомендовали воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Временное ограничение движения пассажирского транспорта на Ростовской области снято, все дороги в проезжем состоянии, сообщило в 4.25 мск управление МЧС по региону. Вместе с тем спасатели рекомендовали водителям отложить на время дальние поездки. "Главное управление МЧС по Ростовской области настоятельно рекомендует водителям быть предельно аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Ограничения на движение пассажирского транспорта по трассам Ростовской области, введенные из-за обильных осадков, гололедицы и сильного ветра, отменены, подтвердили в региональном ГУ МВД.

"В 04.15 открыто движение пассажирского транспорта по всем направлениям", - процитировал информацию ведомства ТАСС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", днем 4 марта в Ростове-на-Дону облачная погода и 0 градусов, осадки прекратятся, а скорость северо-восточного ветра будет достигать 10 метров в секунду. В ночь на 5 марта прогнозируется понижение температуры до -1 градуса и слабый дождьПогодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России, пользователи могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

"Кавказский узел" писал ранее, что ограничения движения в Ростовской области вводились из-за непогоды и 1 марта. Тогда было ограничено движение на двух трассах - М-4 "Дон" и автодороге Элиста – Зимовники. Ограничения в тот же день были сняты.

Примечание:

"Массовое ДТП произошло на трассе под Ростовом-на-Дону", "Три авиарейса задержаны из-за тумана в Ростове-на-Дону", "11 пунктов обогрева развернуты в Ростовской области на время метели".

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