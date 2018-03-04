Глава Дербентского района помещен под домашний арест

04 марта 2018, 14:23

Магомед Джелилов отстранен от должности главы Дербентского района Дагестана и помещен под домашний арест по решению Советского райсуда Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта источники сообщили об обысках в администрации Дербентского района, а позднее следствие подтвердило факт задержания главы района Магомеда Джелилова.

По информации СКР, Джелилов заподозрен в незаконном предоставлении земельных участков, ущерб оценен в 2,2 млн рублей.

Заседание по избранию меры пресечения для Магомеда Джалилова было назначено на 11.00 мск сегодня. Около 12.00 мск один из сотрудников суда заявил, что журналисты не будут допущены на процесс, не объяснив причин, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Судья Советского районного суда Махачкалы вынес решение поместить Магомеда Джалилова под домашний арест на два месяца.

«По решению суда Магомед Джелилов также отстранен от занимаемой должности», - сообщил представитель следственного управления СКР по Дагестану Расул Темирбеков корреспонденту "Кавказского узла".

Комментариями Магомеда Джелилова или его адвоката относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" писал, что 8 февраля у силовиков возникли вопросы к брату Магомеда Джелилова Зульфитдину Джелилову, главе Дербентского лесничества. 15 февраля в одном из республиканских СМИ появилась информация о том, что Магомед Джелилов заподозрен в мошенничестве, однако 16 февраля представители МВД и СКР не смогли подтвердить "Кавказскому узлу" эту информацию.

Ситуация с арестами чиновников и кадровыми чистками в республике отслеживается "Кавказским узлом" на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане”.