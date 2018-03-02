Следком подтвердил задержание главы Дербентского района

02 марта 2018, 16:45

Магомед Джелилов, подозреваемый в превышении полномочий, задержан на двое суток, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", источники сообщили сегодня об обыске в администрации Дербентского района. Следователи проинформировали, что глава района Магомед Джелилов заподозрен в незаконном предоставлении земельных участков двум местным жителям. Ущерб муниципалитету от его действий они оценили в 2,2 млн рублей. Источник заявил, что Джелилов задержан и отправлен в СИЗО Махачкалы.

"Джелилов задержан на двое суток. Дело передано в суд для избрания меры пресечения", - цитирует старшего помощника следственного управления Следственного комитета РФ по Дагестану Расула Темирбекова РИА "Новости".

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