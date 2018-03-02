Глава Дербентского района заподозрен в превышении полномочий

02 марта 2018, 14:04

Магомед Джелилов стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий "с причинением тяжких последствий", сообщили дагестанские следователи.

Как писал "Кавказский узел", 8 февраля появилась информация, что сотрудники ФСБ в ходе обыска в администрации Дербентского района изъяли документы, связанные с земельной сферой. В тот же день у силовиков появились вопросы к главе Дербентского лесничества, родному брату главы района Магомеда Джелилова Зульфитдину Джелилову. Сегодня источники сообщили, что сотрудники спецслужб проводят обыски и выемку документов в администрации Дербентского района.

15 февраля РИА "Дербент" со ссылкой на свои источники сообщило, что глава Дербентского района был заподозрен в мошенничестве. Однако представители МВД и СКР 17 февраля заявили корреспонденту "Кавказского узла", что не подозревают Магомеда Джелилова в каких-либо преступлениях.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального образования Магомеда Джелилова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (совершение действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий)", - цитирует источник в следственном управлении Следственного комитета РФ по Дагестану ТАСС.

О каком именно преступлении идет речь, не уточняется. На официальном сайте ведомства к 14.00 мск информации относительно обысков и уголовного дела в отношении главы района нет.

По данным источника, следователи допрашивают главу района и некоторых сотрудников районной администрации. "По предварительной информации, одновременно с обыском в районной администрации стражи правопорядка допрашивают главу Дербентского района и еще нескольких его подчиненных", - цитирует свой источник "Интерфакс".

В администрации района подтвердили информацию об обысках. "Идет выемка документов. Мероприятия проводят сотрудники УФСБ, МВД и управления СК в республике. Администрация работает в штатном режиме", - сказал сотрудник пресс-службы администрации.

Ситуация с арестами чиновников и кадровыми чистками в республике отслеживается "Кавказским узлом" на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане”.