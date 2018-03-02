Магомед Джелилов © Фото пресс-службы администрации Дербентского района Дагестана

02 марта 2018, 14:04

Глава Дербентского района заподозрен в превышении полномочий

Магомед Джелилов стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий "с причинением тяжких последствий", сообщили дагестанские следователи.

Как писал "Кавказский узел", 8 февраля появилась информация, что сотрудники ФСБ в ходе обыска в администрации Дербентского района изъяли документы, связанные с земельной сферой. В тот же день у силовиков появились вопросы к главе Дербентского лесничества, родному брату главы района Магомеда Джелилова Зульфитдину Джелилову. Сегодня источники сообщили, что сотрудники спецслужб проводят обыски и выемку документов в администрации Дербентского района.

15 февраля РИА "Дербент" со ссылкой на свои источники сообщило, что глава Дербентского района был заподозрен в мошенничестве. Однако представители МВД и СКР 17 февраля заявили корреспонденту "Кавказского узла", что не подозревают Магомеда Джелилова в каких-либо преступлениях.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального образования Магомеда Джелилова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (совершение действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий)", - цитирует источник в следственном управлении Следственного комитета РФ по Дагестану ТАСС.

О каком именно преступлении идет речь, не уточняется. На официальном сайте ведомства к 14.00 мск информации относительно обысков и уголовного дела в отношении главы района нет.

По данным источника, следователи допрашивают главу района и некоторых сотрудников районной администрации. "По предварительной информации, одновременно с обыском в районной администрации стражи правопорядка допрашивают главу Дербентского района и еще нескольких его подчиненных", - цитирует свой источник "Интерфакс".

В администрации района подтвердили информацию об обысках. "Идет выемка документов. Мероприятия проводят сотрудники УФСБ, МВД и управления СК в республике. Администрация работает в штатном режиме", - сказал сотрудник пресс-службы администрации.

Ситуация с арестами чиновников и кадровыми чистками в республике отслеживается "Кавказским узлом" на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане”.

Примечание:

"Итогом антинаркотической операции в Дербенте стали три уголовных дела", "Антимонопольщики потребовали отменить разрешение на строительство многоэтажки в Дербенте", "Журналисты указали на запоздалость заявления Чайки об особняках дагестанских чиновников".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

02 марта 2018, 20:43

  • Путин пообещал продолжение кадровых зачисток в Дагестане

    Борьба с коррупцией в Дагестане не будет свернута после президентских выборов, пообещал сегодня президент России Владимир Путин. Врио Дагестана Владимир Васильев между тем назвал неконструктивными призывы ужесточить кадровые чистки.

02 марта 2018, 20:38

02 марта 2018, 20:21

  • Судмедэкспертиза в Южной Осетии отвергла данные о пытках Татунашвили

    Травм внутренних органов у гражданина Грузии Арчила Татунашвили на момент смерти на было, заявил врач-судмедэксперт Инал Техов, проводивший вскрытие его тела в Южной Осетии. Тело передадут в Грузию вместе с выводами российских экспертов, отметил уполномоченный по постконфликтному урегулированию Мурат Джиоев.

02 марта 2018, 20:02

02 марта 2018, 19:23

  • Три сотрудника таможни задержаны в Дагестане

    Среди таможенников, задержанных сегодня в Дагестане по подозрению в вымогательстве взяток, - начальник отдела, рассказали источники в силовых структурах. В доме одного из руководителей ведомства сегодня были начаты "следственные действия", сообщил представитель таможни.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты