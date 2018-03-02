02 марта 2018, 14:38

Следком оценил ущерб от действий главы Дербентского района в 2,2 млн

Магомед Джелилов подозревается в том, что незаконно предоставил земельные участки двум местным жителям и тем самым нанес ущерб муниципалитету в размере 2,2 млн рублей, сообщили в региональном Следкоме.

Как писал "Кавказский узел", сегодня источники проинформировали об обысках в администрации Дербентского района. Следователи сообщили, что возбудили уголовное дело о превышении полномочий "с причинением тяжких последствий" в отношении главы района Магомеда Джелилова.

8 февраля появилась информация, что сотрудники ФСБ провели обыск в администрации Дербентского района и изъяли документы, связанные с земельной сферой. В тот же день силовики провели беседу с главой Дербентского лесничества, родным братом Магомеда Джелилова Зульфитдином Джелиловым. 15 февраля РИА "Дербент" со ссылкой на свои источники сообщило, что глава Дербентского района был заподозрен в мошенничестве. Однако представители МВД и СКР 17 февраля опровергли эти сведения, заявив корреспонденту "Кавказского узла", что не подозревают Магомеда Джелилова в каких-либо преступлениях.

"Следствием установлено, в 2015 году Джелилов, являясь временно исполняющим обязанности главы муниципального образования "Дербентский район", явно выходя за пределы своих полномочий, незаконно подписал постановления о предоставлении двум местным жителям земельных участков площадью по 1 га каждому для ведения личного подсобного хозяйства", - сообщается сегодня на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Дагестану.

По данным ведомства, тем самым Джелилов "причинил муниципальному образованию ущерб на общую сумму около 2,2 миллиона рублей".

В отношении главы района возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий).

"По делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на закрепление доказательств вины подозреваемого, в том числе обыски и выемки соответствующей документации", - проинформировали в СУ СКР по региону.

Ситуация с арестами чиновников и кадровыми чистками в республике отслеживается "Кавказским узлом" на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане”.

Примечание:

"Итогом антинаркотической операции в Дербенте стали три уголовных дела", "Антимонопольщики потребовали отменить разрешение на строительство многоэтажки в Дербенте", "Журналисты указали на запоздалость заявления Чайки об особняках дагестанских чиновников".

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