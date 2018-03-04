Житель Кабардино-Балкарии умер после отравления угарным газом

04 марта 2018, 09:38

В доме, где найден мертвым житель села Шалушка Чегемского района Кабардино-Балкарии, были неправильно установлены газовые приборы, заявили газовщики.

Сотрудники АО «Газпром газораспределение Нальчик» обследовали дом и выяснили, что жильцы не соблюдали правила пользования газовым оборудованием.

Водонагревательная колонка и отопительный котел работали в ванной комнате, где отсутствовала вентиляция, сообщило со ссылкой на пресс-службу предприятия издание "Кавказ Сегодня".

Родственникам умершего 64-летнего мужчины выдано предписание перенести газовые приборы в помещение с вентиляцией во избежание других трагических случаев.

"Кавказский узел" писал также, что в конце февраля бывший министр труда, занятости и соцразвития Ингушетии Багауддин Маршани умер в своем доме от отравления газом. Жена и сын Маршани в тяжелом состоянии были помещены в реанимацию.