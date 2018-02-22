Шесть человек отравились угарным газом на Кубани

22 февраля 2018, 21:59

Женщину и пятерых ее детей госпитализировали сегодня в Темрюке после отравления угарным газом, их жизнь вне опасности, сообщили в экстренных службах.

Семья отравилась в своем частном доме. По предварительным данным, причиной стала неисправность печного отопления.

В больницу попала 47-летняя женщина и пятеро ее разновозрастных детей - им от 10 до 26 лет, со ссылкой на источник в экстренных службах Темрюка сообщает "Интерфакс".

Двое пострадавших уже выписаны из больницы, со ссылкой на администрацию Темрюкского района сообщает Кubantv.ru.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 26 января в Кущевском районе Краснодарского края были найдены тела трех человек с признаками отравления угарным газом.