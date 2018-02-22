22 февраля 2018, 21:59
Шесть человек отравились угарным газом на Кубани
Женщину и пятерых ее детей госпитализировали сегодня в Темрюке после отравления угарным газом, их жизнь вне опасности, сообщили в экстренных службах.
Семья отравилась в своем частном доме. По предварительным данным, причиной стала неисправность печного отопления.
В больницу попала 47-летняя женщина и пятеро ее разновозрастных детей - им от 10 до 26 лет, со ссылкой на источник в экстренных службах Темрюка сообщает "Интерфакс".
Двое пострадавших уже выписаны из больницы, со ссылкой на администрацию Темрюкского района сообщает Кubantv.ru.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 26 января в Кущевском районе Краснодарского края были найдены тела трех человек с признаками отравления угарным газом.
"Шесть человек обратились за медпомощью после отравления газом в Минводах", "Семь человек отравились газом в Анапе", "Пять человек отравились газом в Дагестане".
23 февраля 2018, 03:49
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Более 50 человек посетили открытие фотовыставки о начале Карабахского движения
Выставка фотографий журналиста Валерия Петросяна, сделанных на первых митингах в 1988 году, открылась в Степанакерте. Представленные работы показывают начало Карабахского движения и уникальны тем, что на многих изображены забытые активисты, заявили посетители выставки.
23 февраля 2018, 02:50
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Парламентская оппозиция выступила против выборов президента Армении
Парламентская фракция оппозиционного блока «Елк» начала сбор подписей депутатов под обращением в Конституционный суд Армении. Оппозиционеры требуют признать неконституционными положения о выборах четвертого президента Армении в парламенте и избрать нового главу страны общенациональным голосованием.
23 февраля 2018, 01:20
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Следком назвал жителя Ставрополья участником рейда боевиков на Дагестан
Дело предполагаемого участника нападения боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году передано в Верховный суд республики, сообщил 22 февраля Следственный комитет России.
23 февраля 2018, 01:11
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Обвинение запросило длительные сроки для генералов МНБ Азербайджана
Прокурор 22 февраля потребовал приговорить трех генералов министерства национальной безопасности Азербайджана, обвиняемых в хищении, разбое и других тяжких преступлениях, к срокам от 12 до 16 лет. Еще семь старших офицеров обвинение предложило посадить минимум на семь лет.
23 февраля 2018, 00:37
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Нидерланды признали геноцид армян
Большинство депутатов нижней палаты парламента Нидерландов проголосовали 22 февраля за две резолюции о геноциде армян в Османской империи.
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22 февраля 2018, 15:263
Россия опередила Грузию, Армению и Азербайджан по уровню коррупции
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22 февраля 2018, 09:59
Все подсудимые по делу о нападении на Рязанцева признали вину
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22 февраля 2018, 09:362
Прокуратура Дагестана анонсировала проверку госзакупок региона
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22 февраля 2018, 05:54
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22 февраля 2018, 05:211
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22 февраля 2018, 03:56
Суд отказался рассматривать иск Иманова к Коллегии адвокатов Азербайджана
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23 февраля 2018, 01:20
Следком назвал жителя Ставрополья участником рейда боевиков на Дагестан
-
23 февраля 2018, 01:11
Обвинение запросило длительные сроки для генералов МНБ Азербайджана
-
23 февраля 2018, 00:37
Нидерланды признали геноцид армян
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22 февраля 2018, 21:59
Шесть человек отравились угарным газом на Кубани
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22 февраля 2018, 19:281
Трое полицейских обвинены в избиении жителя Дагестана
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22 февраля 2018, 17:391
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