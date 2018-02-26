Ингушские врачи назвали тяжелым состояние родных Маршани

26 февраля 2018, 15:05

Сын и жена бывшего министра труда и соцзащиты Ингушетии Багауддина Маршани после отравления угарным газом находятся в реанимации, сообщили в больнице.

Как писал "Кавказский узел", тело Багауддина Маршани было найдено 25 февраля в его доме в Магасе. Его супруга и 10-летний сын были госпитализированы. По предварительной версии, все трое отравились угарным газом, сообщили следователи.

Мальчик в настоящее время проходит лечение в Детской республиканской клинической больнице, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Женщина сейчас находится во взрослой реанимации, сообщили в больнице.

«Ребенка сразу перевели в Детскую республиканскую клиническую больницу, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Женщина сейчас находится во взрослой реанимации, ее жизни ничего не угрожает», - рассказал источник в республиканской больнице, слова которого приводит сегодня на своем сайте газета «Ингушетия».

Сразу женщину и ребенка доставили в реанимационное отделение республиканской больницы. "Они находились в бессознательном состоянии", - рассказал 25 февраля осведомленный источник, слова которого приводит "Интерфакс".

Тело Маршани в Магасе в районе гостиницы "Небоскреб" обнаружил рабочий, сообщил этот источник. Он тогда еще назвал отравление угарным газом как предварительную причину гибели бывшего министра, однако отметил, что газовщики при обследовании утечки не обнаружили.

Официальная информация о результатах обследования дома Маршани газовщиками пока не приводилась.

В настоящее время по факту смерти бывшего министра проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Ингушетии. Проверку проводит второй отдел по расследованию особо важных дел управления, указано в сообщении.