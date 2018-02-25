25 февраля 2018, 15:56
Следователи сообщили о смерти бывшего ингушского министра от отравления газом
Бывший министр труда, занятости и соцразвития Ингушетии Багауддин Маршани скончался в своем доме, его жена и ребенок госпитализированы, сообщили следователи. По предварительной версии, все трое отравились газом.
Тело Багауддина Маршани было найдено сегодня в его доме в Магасе. В доме находились также его супруга и 10-летний сын, которые экстренно доставлены в больницу, со ссылкой на представителя регионального следственного управления Следственного комитета РФ сообщил "Интерфакс".
По предварительной версии следствия, бывший чиновник скончался от отравления угарным газом
Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле 2017 года четверо жителей Ингушетии отравились угарным газом. Один человек умер и трое были госпитализированы в Карабулаке.
"Шесть человек отравились угарным газом на Кубани", "Четыре человека отравились газом в Северной Осетии", "Четыре человека погибли от отравления газом в Волгоградской области".
25 февраля 2018, 15:56
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Следователи сообщили о смерти бывшего ингушского министра от отравления газом
Бывший министр труда, занятости и соцразвития Ингушетии Багауддин Маршани скончался в своем доме, его жена и ребенок госпитализированы, сообщили следователи. По предварительной версии, все трое отравились газом.
25 февраля 2018, 15:34
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Тысячи человек вышли на акцию памяти Немцова в Москве
Участники шествия памяти Бориса Немцова в Москве потребовали найти и наказать заказчика убийства политика. На акции прозвучали требования призвать к ответу главу Чечни Рамзана Кадырова.
25 февраля 2018, 14:54
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Жители Астрахани провели акцию в память о Немцове
Участники пикета в память о Борисе Немцове возложили сегодня цветы и зажгли свечи у фотографии Немцова в астраханском "Гайд-парке".
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25 февраля 2018, 13:03
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Варламов раскритиковал власти Ростова-на-Дону за состояние исторических зданий
Власти Ростова-на-Дону не озаботились адекватной реставрацией исторических зданий даже перед Чемпионатом мира по футболу, уникальные памятники архитектуры оказались на грани исчезновения, такой вывод на основе личных наблюдений озвучил организатор фонда "городские проекты", фотограф и блогер Илья Варламов.
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Варламов раскритиковал власти Ростова-на-Дону за состояние исторических зданий
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25 февраля 2018, 15:56
Следователи сообщили о смерти бывшего ингушского министра от отравления газом
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25 февраля 2018, 15:34
Тысячи человек вышли на акцию памяти Немцова в Москве
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25 февраля 2018, 14:02
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