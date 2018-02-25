Следователи сообщили о смерти бывшего ингушского министра от отравления газом

25 февраля 2018, 15:56

Бывший министр труда, занятости и соцразвития Ингушетии Багауддин Маршани скончался в своем доме, его жена и ребенок госпитализированы, сообщили следователи. По предварительной версии, все трое отравились газом.

Тело Багауддина Маршани было найдено сегодня в его доме в Магасе. В доме находились также его супруга и 10-летний сын, которые экстренно доставлены в больницу, со ссылкой на представителя регионального следственного управления Следственного комитета РФ сообщил "Интерфакс".

По предварительной версии следствия, бывший чиновник скончался от отравления угарным газом

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле 2017 года четверо жителей Ингушетии отравились угарным газом. Один человек умер и трое были госпитализированы в Карабулаке.