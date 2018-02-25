25 февраля 2018, 15:56

Следователи сообщили о смерти бывшего ингушского министра от отравления газом

Бывший министр труда, занятости и соцразвития Ингушетии Багауддин Маршани скончался в своем доме, его жена и ребенок госпитализированы, сообщили следователи. По предварительной версии, все трое отравились газом.

Тело Багауддина Маршани было найдено сегодня в его доме в Магасе. В доме находились также его супруга и 10-летний сын, которые экстренно доставлены в больницу, со ссылкой на представителя регионального следственного управления Следственного комитета РФ сообщил "Интерфакс".

По предварительной версии следствия, бывший чиновник скончался от отравления угарным газом

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле 2017 года четверо жителей Ингушетии отравились угарным газом. Один человек умер и трое были госпитализированы в Карабулаке.

Примечание:

"Шесть человек отравились угарным газом на Кубани", "Четыре человека отравились газом в Северной Осетии", "Четыре человека погибли от отравления газом в Волгоградской области".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

25 февраля 2018, 15:56

25 февраля 2018, 15:34

25 февраля 2018, 14:54

25 февраля 2018, 14:02

  • Российское судно задержано в Поти

    Суд в Поти оштрафовал капитана российского судна за загрязнение моря. Корабль сможет покинуть порт только после уплаты штрафа и компенсации ущерба.

25 февраля 2018, 13:03

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты