Выпускники школ в Поти потребовали сохранить экзаменационный центр

03 марта 2018, 03:38

Ученики выпускных классов провели митинг в Поти, протестуя против решения Минобразования упразднить центр проведения единого национального экзамена в их городе.

Митинг выпускников потийских школ 2 марта поддержали представители всех четырех партий, представленных после муниципальных выборов 2017 года в местном городском совете (сакребуло). По информации мэрии Поти, ежегодно экзамен в городе сдавали 1500 абитуриентов.

Недовольство молодежи вызвало решение Министерства образования и науки Грузии, принятое 26 февраля. Согласно этому решению, центры проведения единых государственных экзаменов будут организованы только в тех городах, где есть высшие учебные заведения. В Поти нет ни одного вуза, поэтому выпускникам потийских школ придется сдавать экзамен в других городах - там, где они собираются продолжать учебу, пояснил представитель мэрии Поти корреспонденту "Кавказского узла".

Упразднение экзаменационного центра в Поти сильно ударяет по престижу города, заявили участники митинга. "Кроме того, это отражается на семейном бюджете, поскольку города, где расположены вузы, находятся очень далеко от Поти", - заявил в эфире "Рустави 2" Саба Шатрава, ученик выпускного класса одной из школ.

"Мы обращаемся к господину Квирикашвили и требуем отменить это решение, по которому в Поти не могут проводиться единые национальные экзамены", - заявила депутат местного совета от Единого национального движения Дарейджан Цхвитария в эфире "Рустави 2".

Директор Национального центра оценок и экзаменов Майя Миминошвили пообещала провести встречу с учениками и абитуриентами Поти, сообщило издание livepress.ge.