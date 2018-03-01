01 марта 2018, 23:47

Прокуратура рассказала о массовом мошенничестве студентов в Нальчике

Двенадцать студентов гуманитарно-технического колледжа в Нальчике были зачислены на бюджетное отделение и получали пособия на основании недостоверных справок о том, что они остались без попечения родителей, сообщила прокуратура.

По данным прокурорской проверки, один из подозреваемых с ноября 2015 года по февраль 2017 года получил пособия почти на 146 тысяч рублей. Суммы, полученные другими одиннадцатью студентами, прокуратура не уточнила.

Материалы проверки переданы следствию для возбуждения дела по ст. 159 УК России (мошенничество), со ссылкой на прокуратуру Кабардино-Балкарии сообщает "Интерфакс".

Все студенты приехали в Нальчик из других республик Северного Кавказа, отмечается в сообщении ведомства, информирует РИА "Кабардино-Балкария".

Комментариев от студентов или их представителей относительно данных прокуратуры не поступало. Сайт Кабардино-Балкарского гуманитарно-технического колледжа, по состоянию на 23.27 мск, заблокирован провайдером.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 22 февраля, была арестована ректор кубанского вуза, подозреваемая в хищении при реализации образовательного проекта в Кабардино-Балкарии.

Примечание:

"Жительница Избербаша обвинена в получении выплат на несуществующего ребенка", "Три жительницы Дагестана заподозрены в почти полуторамиллионном мошенничестве", "Дело о хищении маткапитала в Северной Осетии направлено в суд".

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