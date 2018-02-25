Строительство колледжа на 400 студентов началось в Чечне

25 февраля 2018, 04:20

Строительство колледжа началось в Ачхой-Мартане. В нем будут учить специалистов в области юриспруденции, программирования компьютерных систем, пожарной безопасности и младший медицинский персонал.

Строительство колледжа на 400 студентов начато в районном центре Ачхой-Мартан в Чечне, рассказал 24 февраля корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник министерства образования республики.

"22 февраля в Ачхой-Мартане начато строительство колледжа. Данное учебное заведение будет готовить специалистов в области юриспруденции, программирования компьютерных систем, пожарной безопасности, а также младший персонал для медицинских учреждений", - сообщил чиновник.

По его словам, строящийся объект представляет собой трехэтажное здание с 16 аудиториями и другими помещениями. В нем будут актовый и спортивный залы, медицинский кабинет и помещения для персонала.

"В Ачхой-Мартановском колледже будут учиться 400 студентов. Его открытие намечено на конец этого года", - сказал сотрудник Минобразования. На строительство колледжа, по его словам, выделено 65 миллионов 200 тысяч рублей.

Открытие колледжа в районном центре позволит создать дополнительно 30 новых рабочих мест, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник префектуры района.

"Ситуация с трудоустройством у нас, как и в других местах, достаточно сложная. С вводом колледжа в строй появятся новые рабочие места, трудоустроиться смогут 30 человек", - сказал чиновник.

По данным переписи на 1 января 2017 года, в Ачхой-Мартане проживают 23282 человека.

Местные жители высказались положительно о начале строительства учреждения среднего профессионального образования в районном центре.

"Открытие колледжа дает возможность учиться на месте, это большое преимущество. У нас многие ребята и девушки учатся сейчас в Грозном и других местах, а это довольно серьезные расходы. Стать компьютерщиком или медсестрой у нас мечтают многие", - сказал по этому поводу житель Ачхой-Мартана Сайпудди.

"О том, что у нас собираются строить колледж, я слышал пару месяцев назад, но вот реальное строительство началось только сейчас. Безусловно, как для будущих выпускников, так и их родителей, это большое событие. Не все имеют возможность поступать в университеты, но получить профессию можно и в колледже или техникуме, а дальше уже по желанию и возможностям можно и о высшем образовании подумать", - считает педагог Рамзан.

По его словам, он сам первоначально окончил один из грозненских техникумов, после чего устроился работать и только потом прошел заочное обучение в Чеченском госуниверситете.

В настоящее время в республике функционируют 24 учреждения среднего профессионального образования, которые готовят специалистов примерно по 60 различным направлениям, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в министерстве образования республики.

Ранее "Кавказский узел" также сообщал, что в январе в Гудермесе открылись две новые школы, благодаря чему число детей, которые учатся в три смены, снизилось в городе почти вдвое.