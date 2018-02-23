Дагестанский вуз лишен лицензии

23 февраля 2018, 10:24

Международная гуманитарно-техническая академия в Махачкале лишена лицензии на право ведения образовательной деятельности, сообщил 22 февраля Рособрнадзор.

По его данным, лицензию у вуза отобрали после проверок на основании решения Арбитражного суда.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность, говорится в сообщении от 22 февраля на сайте Рособрнадзора.

Теперь учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся с их письменного согласия в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию на программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения, указано в сообщении.

О том, какого рода нарушения выявлены в вузе, в нем не сообщается.

Комментарии от представителей вуза относительно информации Рособрнадзора не поступали. На сайте академии, по данным на 10.24 мск 23 февраля, такой информации не было.

Международная гуманитарно-техническая академия в Махачкале была основана в 1997 году, обучение в ней - очное и заочное - ведется исключительно на платной основе по специальностям: юриспруденция, экономика, государственное и муниципальное управление, психолого-педагогическое образование, нефтегазовое дело, технология транспортных процессов. В 2015-2016 учебном году в вузе обучались 2044 студентов, указано в материалах на сайте вуза.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте 2016 года Рособрнадзор запретил прием абитуриентов дербентским филиалом Дагестанского государственного педагогического университета.