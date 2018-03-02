02 марта 2018, 17:02

Военно-Грузинская дорога полностью открыта

Отменены ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге, введенные 1 марта из-за ухудшения погоды, рапортовало сегодня МЧС Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", с 21.20 мск 1 марта был запрещен проезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге на участке Владикавказ - Ларс.

Сегодня с 15.00 мск движение по трассе было открыто для всех видов транспорта, сообщило на своем сайте главное управление МЧС по Северной Осетии.

Однако ведомство предупреждает водителей, что в ближайшие несколько дней погода в Грузии вновь может ухудшиться, и дорога вновь закроется.

Для автомобилистов, которые хотят совершить поездку из России в Грузию, "Кавказским узлом" подготовлена статья "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". С историей дороги можно ознакомиться в справке "Военно-Грузинская дорога", размещенной на "Кавказском узле".

Согласно погодному сервису "Кавказского узла", сегодня в грузинском поселке Степанцминда осадков нет, температура воздуха -5 градусов, ветер дует со скоростью 9 метров в секунду. Ночью прогнозируются умеренные осадки, похолодает до -15, ветер стихнет до 6 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Российские туристы спасены на границе с Грузией", "Грузинские спасатели эвакуировали трех человек из Трусовского ущелья", "10 иностранных туристов эвакуированы в горах Грузии".

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