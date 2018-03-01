01 марта 2018, 23:26

Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов

Проезд большегрузных автомобилей по Военно-Грузинской дороге запрещен до улучшения погоды, сообщило МЧС Северной Осетии.

Ограничения на участке Владикавказ - Ларс введены с 21.20 мск. Спасатели рекомендовали водителям воздержаться от поездок в направлении Грузии.

Движение большегрузов запрещено в том числе по рекомендации пограничной полиции Грузии, сообщило сегодня на своем сайте главное управление МЧС по Северной Осетии.

Для автомобилистов, которые хотят совершить поездку из России в Грузию, "Кавказским узлом" подготовлена статья "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". С историей дороги можно ознакомиться в справке "Военно-Грузинская дорога", размещенной на "Кавказском узле".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 2 марта в грузинском поселке Степанцминда без осадков, температура воздуха -6 градусов, ветер дует со скоростью 15 метров в секунду. 2 марта ожидается -5 градусов, ветер стихнет до 9 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Спасатели предупредили об опасности схода лавин в четырех регионах Кавказа", "Сняты ограничения на проезд по Транскаму", "Движение по трем трассам ограничено в Грузии".

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