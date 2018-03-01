Приговор по первому из "нардаранских дел" оставлен в силе

01 марта 2018, 15:31

Верховный суд Азербайджана отклонил кассационные жалобы лидера движения "Мусульманское единство" Талеха Багирзаде, зампреда партии Народного фронта Фуада Гахраманлы и еще 16 осужденных после беспорядков в поселке Нардаран. Защита заявила о подготовке обращений в ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", 25 января 2017 года лидер движения "Мусульманское единство" Талеха Багирзаде и его 17 сторонников были приговорены судом к лишению свободы на сроки от 10 до 20 лет. Подсудимые, заявлявшие о пытках, не признали вину. Попытка обжаловать приговор в Бакинском апелляционном суде не увенчалась успехом. Азербайджанские правозащитники назвали фигурантов "Нардаранского дела" политзаключенными.

Талех Багирзаде и другие подсудимые были признаны судом виновными в организации беспорядков, которые начались после проведенной в ноябре 2015 года операции силовиков. Итогом стала гибель семи человек, в том числе двоих полицейских. "Кавказский узел" в справочном материале "Нардаран" попытался разобраться в ситуации, которая сложилась в поселке к настоящему времени, проследив историю конфликта между светскими властями и религиозными деятелями, отмеченного протестами, арестами и кровавыми столкновениями.

Верховный суд Азербайджана завершил сегодня рассмотрение кассационной жалобы по делу лидера движения "Мусульманское единство" Талеха Багирзаде, зампреда партии Народного фронта Фуада Гахраманлы и еще 16 человек, приговоренных к различным срокам за беспорядке в поселке Нардаран, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

В заседании 1 марта участвовали осужденные Аббас Гусейнов и Аббас Гулиев, изъявившие желание присутствовать на процессе. Прошение Шамиля Абдулалиева также было удовлетворено. Однако он отказался приехать в суд по состоянию здоровья, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" по телефону адвокат Зибейда Садыгова, представляющая интересы Абдулалиева и еще четверых осужденных.

"Во время спецоперации в Нардаране Шамиль Абдулалиев получил три ранения резиновыми пулями. Две пули остаются все еще в его теле. Поэтому его самочувствие ухудшилось, и он не захотел приехать в суд", - рассказала адвокат.

По ее словам, суд отклонил кассационные жалобы всех осужденных и оставил приговор в силе. "Теперь мы с коллегами будем готовить жалобы по существу уголовного дела в Европейский суд по правам человека", - сказала Садыгова.



Адвокат Аббаса Гусейнова и еще троих осужденных Немат Керимли отметил, что в действиях его подзащитных нет состава преступления. "Дом в Нардаране штурмовали, их задержали и увезли. Нет достоверных доказательств того, что у них было оружие. Они не стреляли. В деле нет материалов баллистической экспертизы, нет видеозаписей", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" по телефону Немат Керимли.

По словам адвоката, его подзащитный Аббас Гусейнов заявил в суде, что не ожидает справедливого решения. "Аббас сказал, что это дело политическое, и он не ожидает справедливости. Он напомнил, что адвокатов Ялчина Иманова и Фахраддина Мехтиева, защищавших права фигурантов этого дела, отстранили от адвокатуры. Зампреда партии народного фронта Гезяль Байрамлы, которая вела общественную кампанию в их защиту, арестовали", - отметил адвокат.

Он также подчеркнул, что все адвокаты, участвующие в деле, намерены обратиться в ЕСПЧ. "Жалобы многих фигурантов этого дела уже в производстве ЕСПЧ. Мы теперь будем готовить новое заявление по существу дела", - заявил Керимли.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев. В свою очередь сотрудник Верховного суда Азербайджана подтвердил информацию о том, что жалобы обвиняемых по "нардаранскому делу" оставлены без удовлетворения, сообщает корреспондент "Кавказского узла".



Отметим, что 6 декабря 2017 года был оглашен приговор 12 сторонникам "Мусульманского единства". 20 декабря 2017 года еще 12 сторонников движения получили тюремные сроки от 12 до 15 лет. По данным главы общественного альянса "Азербайджан без политзаключенных" Огтая Гюльалыева, другие арестованные по событиям в Нардаране – всего их более 90 человек - были осуждены по менее тяжким статьям, часть из них вышли на свободу условно-досрочно.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", публикуются на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".