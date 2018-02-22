Суд отказался рассматривать иск Иманова к Коллегии адвокатов Азербайджана

22 февраля 2018, 03:56

Юрист Ялчин Иманов подал встречный иск к Коллегии адвокатов Азербайджана, ранее потребовавшей лишить его статуса адвоката. Суд отклонил встречный иск Иманов и назначил слушания по существу на 16 марта.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 ноября 2017 года президиум Коллегии адвокатов Азербайджана приостановил полномочия адвоката Ялчина Иманова и инициировал процедуру прекращения его адвокатского статуса. До завершения разбирательства Иманов отстранен от защиты прав всех своих клиентов. Сам Иманов отвергает претензии о нарушении им закона и адвокатской этики. Он заявил, что намерен добиваться восстановления статуса адвоката. Комиссар Совета Европы Нилс Муйжниекс призвал прекратить преследование Иманова. 27 января стало известно, что Коллегия адвокатов дважды проигнорировала просьбу выдать Иманову решение о прекращении его полномочий, чем лишила его возможности на обжалование решения.

Предварительное заседание по иску Коллегии адвокатов состоялось в административно-экономическом суде города Гянджи 21 февраля под председательством судьи Рашада Мамедова, рассказал Иманов корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Иманова, он выдвинул ряд ходатайств.

«В первую очередь я указал на неправомерность рассмотрения дела в административно-экономическом суде. Я физическое лицо, а не административный орган. До сих пор все подобные дела против адвокатов рассматривались в общих судах. Я длительное время живу в Сумгаите и являюсь членом юридической консультации в этом городе. Иск Коллегии адвокатов не относится ни к одному из видов исков, предусмотренных в Административно-процессуальном кодексе, и потому не может быть рассмотрен в административном суде. Он должен рассматриваться по территориальной юрисдикции в Сумгаитском городском суде», - сказал Иманов.

По его словам, представляющий коллегию адвокатов Бейляр Мамишов выступил против ходатайства и суд его отклонил.

Во втором ходатайстве Иманов указал, что президиум Коллегии адвокатов не может выступать истцом по данному вопросу. «Юридическим лицом является сама Коллегия адвокатов. Иск не можем быть подан от имени президиума. Этот орган не имеет таких полномочий. Но и это ходатайство не было удовлетворено», - заметил юрист.

Иманов также ходатайствовал позволить ему продолжать адвокатскую работу до завершения данного судебного разбирательства.

Судья оставил это ходатайство без удовлетворения и обещал вернуться к данному вопросу во время слушаний по существу.

«Суд не принял мой встречный иск об отмене решения президиума Коллегии адвокатов о лишении меня полномочий от 20 ноября 2017 года», - сказал Иманов.

В Гянджинском административно-экономическом суде воздержались от комментариев, сообщив лишь, что слушания по существу состоятся 16 марта.

Председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров оказался недоступным для комментариев. Сотрудник секретариата коллегии сказал корреспонденту, что «позиция президиума отражена в исковом заявлении в суд».

Иманов отстранен из-за того, что принимал участие в процессах политзаключенных, считает глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

"Ялчин Иманов защищал журналистку Хадиджу Исмайлову, советника главы партии Народного фронта Мамед Ибрагима, лидера Исламской партии Мовсума Самедова, главу движения "Мусульманское единство" Талеха Багирзаде. Кстати, именно за предание огласке фактов пыток над Багирзаде против него завели дисциплинарное производство. Это мера устрашения и для других адвокатов, чтобы они были осторожны в защите критиков режима", - прокомментировал ранее корреспонденту "Кавказского узла" судебную тяжбу, в которую оказался вовлечен Иманов, Эльшан Гасанов.

Коллегия адвокатов Азербайджана - неправительственная независимая самоуправляемая организация, в которую входят все адвокаты страны. На сегодняшний день их 936. Возглавлявший коллегию в последние 22 года 69-летний Азер Тагиев в сентябре 2017 года подал в отставку по состоянию здоровья. Новый председатель коллегии Анар Багиров был избран на конференции, которая состоялась 7 декабря 2017 года.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", освещаются на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" опубликовал справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".