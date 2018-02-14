Талех Багирзаде приговорен к пяти месяцам лишения свободы за хранение в тюрьме карт памяти

14 февраля 2018, 02:40

Лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде, отбывающий 20-летний срок по делу о беспорядках в Нардаране, приговорен к пяти месяцам лишения свободы по обвинению в хранении запрещенных предметов в тюрьме. Суд частично суммировал новый срок с оставшимися от прежнего наказания 17 годами, 9 месяцами и 13 днями и назначил ему 18 лет тюремного наказания. Багирзаде назвал новое уголовное дело предвзятым и политически мотивированным.



Как сообщал "Кавказский узел", в конце 2017 года Талеху Багирзаде было предъявлено обвинение в хранении предметов, запрещенных правилами тюрьмы. Следствие сочло колюще-режущими предметами карты памяти. На подготовительном заседании в Гарадагском районном суде 26 января ходатайство защиты о прекращении уголовного дела не было удовлетворено.

25 января 2017 года суд приговорил Талеха Багирзаде к 20 годам лишения свободы по делу о беспорядках в Нардаране. 17 его сторонников были приговорены к длительным срокам заключения. Подсудимые, заявлявшие о пытках, не признали вину. Азербайджанские правозащитники назвали фигурантов "Нардаранского дела" политзаключенными.

13 февраля судья Гарадагского районного суда Руфан Мурсалов признал Багирзаде виновным по ст. 317-2.1 УК Азербайджана (изготовление и хранение лицом, содержащимся в учреждении по отбыванию наказания или СИЗО, запрещенных предметов) и приговорил Багирзаде к пяти месяцам тюрьмы по данному делу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Фариз Намазлы.

Максимальное наказание по этой статье составляет шесть месяцев лишения свободы. Судья частично суммировал новый срок с оставшимся от прежнего наказания и назначил ему 18 лет тюремного наказания, отметил Намазлы.

По его словам, сам Багирзаде в последнем слове назвал новое уголовное дело против него предвзятым и политически мотивированным.

"Талех Багирзаде напомнил, что в найденных у него семи картах памяти microSD содержались Коран, религиозная музыка, проповеди. Кроме того, на картах содержалась информация общественно-политического характера, в частности, новости по уголовным делам заместителя председателя партии народного фронта Гезяль Байрамлы и журналиста Афгана Мухтарлы. Следователи предъявляли ему претензии, что он интересуется делами оппозиционеров. Хотя экспертиза ничего противозаконного в этих материалах не нашла", - сказал Намазлы.

По его словам, "свидетели из числа заключенных подтвердили, что в тюрьмах хранение карт памяти является распространенной практикой и за это никого не наказывают".

Адвокат отметил, что защита обжалует приговор.

Глава Общественного альянса "Азербайджан без политзаключенных" Огтай Гюльалыев назвал новое уголовное дело против Багирзаде "повторением истории".

"История повторяется: у Талеха Багирзаде уже был случай, когда во время отбывания тюремного срока ему предъявили новое обвинение в хранении запрещенных предметов. Теперь его обвиняют по той же статье. Это очевидно предвзятое дело. По этой статье в тюрьмах никого не наказывают", - сказал Гюльалыев.

В ноябре 2013 года Багирзаде был приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в хранении и сбыте наркотиков, а 13 августа 2014 года суд увеличил на четыре месяца срок его заключения, признав Багирзаде виновным в хранении в СИЗО запрещенного предмета – мобильного телефона.

В Гарадагском районном суде подтверди информацию о новом приговоре Багирзаде. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.