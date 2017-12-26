26 декабря 2017, 14:10

Защита сообщила о новом деле против лидера "Мусульманского единства"

Минюст Азербайджана заподозрил лидера движения "Мусульманское единство" Талеха Багирзаде, отбывающего 20-летнее заключение, в хранении запрещенного правилами тюрьмы предмета, сообщил сегодня его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 25 января суд приговорил Талеха Багирзаде и 17 его сторонников, обвиненных по делу о беспорядках в Нардаране, к длительным срокам заключения. Сам Багирзаде был осужден на 20 лет лишения свободы.

Талех Багирзаде и его сторонники признаны организаторами беспорядков в Нардаране, которые начались после проведенной 26 ноября 2015 года спецоперации силовиков и завершились убийствами семи человек. Подсудимые, заявлявшие ранее о пытках со стороны силовиков, не признали вину. Азербайджанские правозащитники назвали фигурантов "Нардаранского дела" политзаключенными.

Новое уголовное дело Багирзаде расследуется по ст. 317-2 УК Азербайджана (изготовление и хранение лицом, содержащимся в учреждении по отбыванию наказания или СИЗО, запрещенных предметов) Главным следственным управлением Минюста, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Джавад Джавадов.

Он отметил, что пока не знает подробностей обвинения. "Мне вчера позвонил следователь и сообщил, что против Талеха Багирзаде начато уголовное дело. Талеху Багирзаде представили адвоката по государственному назначению. Он отказался от услуг и попросил, чтобы его права защищал я", - сказал адвокат.

Джавадов уточнил, что уже заключил договор с семьей осужденного. "Я уже заключил договор и 27 декабря вместе со следователем встречусь с Багирзаде в Гобустанской тюрьме", - пояснил он.

Защитник выразил сомнения в обоснованности новых подозрений следствия, напомнив, что аналогичное дело было возбуждено и в 2014 году, когда Багирзаде отбывал срок по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

В ноябре 2013 года Багирзаде был приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в хранении и сбыте наркотиков. При этом он не признал вину. 13 августа 2014 года суд увеличил на четыре месяца срок заключения Багирзаде, признав его виновным в хранении в СИЗО запрещенного предмета – мобильного телефона.

"Нынешнее обвинение похоже на ту историю", - поделился мнением Джавадов, пояснив, что по новому делу Багирзаде дополнительно грозит еще до двух лет лишения свободы.

Представители ГСУ Минюста Азербайджана оказались недоступными для комментариев.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал о поселке Нардаран и конфликтах его жителей с властями.

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"