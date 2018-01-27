Талех Багирзаде назвал новое обвинение заказом властей

27 января 2018, 00:49

Лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде, отбывающий 20-летний срок по делу о беспорядках, в суде отверг обвинение в хранении запрещенных предметов в тюрьме. Новое обвинение говорит о предвзятости правоохранителей к Багирзаде, так как дела по этой статье возбуждаются очень редко, отметил правозащитник Эльшан Гасанов.

Как информировал "Кавказский узел", 26 декабря адвокат лидера движения "Мусульманское единство" Талеха Багирзаде сообщил о новом деле против своего подзащитного - Минюст Азербайджана заподозрил Багирзаде в хранении предмета, запрещенного правилами тюрьмы. Следствие, по информации защиты, сочло колюще-режущими предметами карты памяти.

25 января 2017 года суд приговорил Талеха Багирзаде к 20 годам лишения свободы по делу о беспорядках в Нардаране. 17 его сторонников были приговорены к длительным срокам заключения. Подсудимые, заявлявшие о пытках, не признали вину. Азербайджанские правозащитники назвали фигурантов "Нардаранского дела" политзаключенными.

Подготовительное заседание по второму делу Талеха Багирзаде состоялось в Гарадагском районном суде 26 января. Защита ходатайствовала о прекращении уголовного дела, сообщил адвокат обвиняемого Фариз Намазлы корреспонденту "Кавказского узла".

Сам Багирзаде в суде назвал обвинение "вымыслом следователя", отметил защитник. "В материалах дела указано, что 31 июля 2017 года у Багирзаде при досмотре в Гобустанской тюрьме были найдены семь карт памяти microSD. Экспертиза выявила, что на них находятся Коран, толкования Корана, религиозные песни и другая информация подобного характера. Ничего противозаконного в этих материалах экспертиза не нашла, однако следствие сочло мини-карты "колюще-режущими предметами". Как отметил в суде сам Багирзаде, в Гобустанской тюрьме у многих заключенных есть флеш-карты с музыкой или рассказами. Вопрос, как эти карты попали в тюрьму, если это запрещено законом", - сказал адвокат.

По словам Намазлы, Багирзаде обвинил власти Азербайджана в политическом преследовании. "Видимо, им мало 20 лет назначенного мне тюремного срока, так придумали еще одно дело", - процитировал он слова Багирзаде на суде.

Гособвинитель Тахир Велиев выступил против ходатайства защиты, заявив, что "на данном этапе дело не может быть закрыто, и суд должен расследовать его". Суд оставил ходатайство без удовлетворения и назначил слушания по существу на 6 февраля, добавил защитник. "На самом деле суть подготовительного заседания как раз заключается в том, чтобы установить, есть ли основания для судебного следствия или нет", - отметил Намазлы.

В Гарадагском суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили факт начала судебного разбирательства по делу Багирзаде, но представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Новое уголовное дело против Талеха Багирзаде "подтверждает предвзятость правоохранителей к лидеру "Мусульманского единства", считает глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

"Я сам в свое время отбывал тюремное наказание и знаю, что новых дел за незаконное хранение запрещенных предметов практически не возбуждают. Я не знаю, в чем причины такого ожесточения против Багирзаде, но знаю, что назначением ему дополнительно 1-2 лет тюремного срока его сломить невозможно. Для него это третий тюремный срок, и каждый раз, выходя на свободу, он сразу подключался к общественной деятельности", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

В ноябре 2013 года Багирзаде был приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в хранении и сбыте наркотиков, а 13 августа 2014 года суд увеличил на четыре месяца срок его заключения, признав Багирзаде виновным в хранении в СИЗО запрещенного предмета – мобильного телефона.



Власти Азербайджана отрицают преследования граждан по политическим мотивам. На "Кавказском узле" можно ознакомиться со справкой "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал о поселке Нардаран и конфликтах его жителей с властями.

