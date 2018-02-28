Игорь Чагаев. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края https://admkrai.krasnodar.ru

28 февраля 2018, 18:03

Лабинский район Кубани возглавил Игорь Чагаев

Депутаты райсовета избрали руководителем Лабинского района Краснодарского края заместителя главы местной администрации Игоря Чагаева.

"Кавказский узел" сообщал, что 20 октября 2017 года Александр Садчиков, возглавлявший администрацию Лабинского района в течение последних семнадцати лет, был задержан по делу о превышении полномочий при передаче свыше 2300 гектаров земель сельхозназначения в аренду. Следствие оценило нанесенный районному бюджету ущерб в 36 миллионов рублей. 25 декабря 2017 года Садчиков ушел в отставку.

Большинство из 24 депутатов совета Лабинского района, принявших участие в сегодняшнем голосовании, проголосовали за кандидатуру Игоря Чагаева. В соответствии с уставом, он вступит в должность в течение трех недель, сообщила на своем сайте администрация Лабинского района.

Чагаев до избрания являлся заместителем главы Лабинского района по вопросам организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления. Другим претендентом на пост главы района был директор лабинского МУП "Санитарная очистка" Сергей Шеремет, говорится на сайте администрации Краснодарского края.

Примечание:

"Глава Новокубанского района получил тюремный срок", "Игорь Дяченко избран мэром Новороссийска", "Суд запретил главе Крымского района покидать дом".

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