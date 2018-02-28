Лабинский район Кубани возглавил Игорь Чагаев

28 февраля 2018, 18:03

Депутаты райсовета избрали руководителем Лабинского района Краснодарского края заместителя главы местной администрации Игоря Чагаева.

"Кавказский узел" сообщал, что 20 октября 2017 года Александр Садчиков, возглавлявший администрацию Лабинского района в течение последних семнадцати лет, был задержан по делу о превышении полномочий при передаче свыше 2300 гектаров земель сельхозназначения в аренду. Следствие оценило нанесенный районному бюджету ущерб в 36 миллионов рублей. 25 декабря 2017 года Садчиков ушел в отставку.

Большинство из 24 депутатов совета Лабинского района, принявших участие в сегодняшнем голосовании, проголосовали за кандидатуру Игоря Чагаева. В соответствии с уставом, он вступит в должность в течение трех недель, сообщила на своем сайте администрация Лабинского района.

Чагаев до избрания являлся заместителем главы Лабинского района по вопросам организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления. Другим претендентом на пост главы района был директор лабинского МУП "Санитарная очистка" Сергей Шеремет, говорится на сайте администрации Краснодарского края.