25 декабря 2017, 21:41

Глава Лабинского района Кубани ушел в отставку после возбуждения дела

Александр Садчиков, возглавлявший администрацию Лабинского района Краснодарского края в течение последних семнадцати лет, объявил сегодня о сложении полномочий.

Как писал "Кавказский узел", 20 октября глава администрации Лабинского района Кубани был задержан по подозрению в превышении полномочий при передаче свыше 2300 гектаров земель сельхозназначения в аренду. В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело, следствие оценило нанесенный районному бюджету ущерб в 36 миллионов рублей.

Глава Лабинского района Александр Садчиков ушел сегодня в отставку по собственному желанию. Депутаты районного совета приняли его отставку и назначили конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета. Временно исполняющим обязанности главы муниципалитета назначен первый замглавы района Александр Демченко.

Вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский, присутствовавший на торжественной сессии местного совета, поблагодарил Садчикова за работу, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте администрации Лабинского района.

Садчикову, который возглавлял администрацию Лабинского района с 2000 года, через неделю исполнится 70 лет. В сообщении пресс-службы администрации его отставка объяснена уходом "на заслуженный отдых". Возбуждение уголовного дела ни Садчиков, ни его представители пока не комментировали.