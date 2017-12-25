25 декабря 2017, 21:41

Глава Лабинского района Кубани ушел в отставку после возбуждения дела

Александр Садчиков, возглавлявший администрацию Лабинского района Краснодарского края в течение последних семнадцати лет, объявил сегодня о сложении полномочий.

Как писал "Кавказский узел", 20 октября глава администрации Лабинского района Кубани был задержан по подозрению в превышении полномочий при передаче свыше 2300 гектаров земель сельхозназначения в аренду. В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело, следствие оценило нанесенный районному бюджету ущерб в 36 миллионов рублей.

Глава Лабинского района Александр Садчиков ушел сегодня в отставку по собственному желанию. Депутаты районного совета приняли его отставку и назначили конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета. Временно исполняющим обязанности главы муниципалитета назначен первый замглавы района Александр Демченко.

Вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский, присутствовавший на торжественной сессии местного совета, поблагодарил Садчикова за работу, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте администрации Лабинского района.

Садчикову, который возглавлял администрацию Лабинского района с 2000 года, через неделю исполнится 70 лет. В сообщении пресс-службы администрации его отставка объяснена уходом "на заслуженный отдых". Возбуждение уголовного дела ни Садчиков, ни его представители пока не комментировали.

Примечание:

"Кондратьев "зачищает" ткачевскую гвардию", "Глава Павловского района Кубани ушел в отставку", "Главой Усть-Лабинского района избран Николай Артющенко".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

26 декабря 2017, 02:08

  • Жители Цхинвала пожаловались на дефицит свечей в магазинах

    Жители столицы Южной Осетии в связи с отсутствием электричества сообщили о перебоях с теплоснабжением и водоснабжением в домах. Для освещения в квартирах им приходится использовать церковные свечи, поскольку в магазинах почти исчезли обычные восковые свечи. Роддом Цхинвала продолжает работать, несмотря на отсутствие дизельного генератора, передает корреспондент "Кавказского узла".

26 декабря 2017, 01:34

26 декабря 2017, 00:36

25 декабря 2017, 23:43

25 декабря 2017, 22:47

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты