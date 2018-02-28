116 заключенных помилованы в Грузии

28 февраля 2018, 16:08

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал акт о помиловании, согласно которому тюрьмы сегодня покинут 73 человека.

Среди помилованных – четверо женщин, сообщил сегодня председатель комиссии по помилованию Звиад Коридзе.

"Еще 43 осужденным, среди которых двое женщин, снизили срок заключения", - цитирует Коридзе "Новости-Грузия".

По его словам, комиссия по помилованию работала с 19 по 26 февраля включительно и рассмотрела 858 дел, сообщает "ИнтерПрессНьюс".

"Кавказский узел" писал, что ранее Георгий Маргвелашвили выразил свое возмущение решением суда, признавшим 5 января бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили виновным в превышении полномочий при помиловании осужденных. По словам действующего президента, право на помилование осужденных закреплено за главой Грузии в Конституции.