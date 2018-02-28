Тюрьма. © Sputnik/ Иван Руднев https://sputnik-georgia.ru/politics/20170224/234996795/V-Gruzii-vorov-v-zakone-zhdet-novosele.html

28 февраля 2018, 16:08

116 заключенных помилованы в Грузии

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал акт о помиловании, согласно которому тюрьмы сегодня покинут 73 человека.

Среди помилованных – четверо женщин, сообщил сегодня председатель комиссии по помилованию Звиад Коридзе.

"Еще 43 осужденным, среди которых двое женщин, снизили срок заключения", - цитирует Коридзе "Новости-Грузия".

По его словам, комиссия по помилованию работала с 19 по 26 февраля включительно и рассмотрела 858 дел, сообщает "ИнтерПрессНьюс".

"Кавказский узел" писал, что ранее Георгий Маргвелашвили выразил свое возмущение решением суда, признавшим 5 января бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили виновным в превышении полномочий при помиловании осужденных. По словам действующего президента, право на помилование осужденных закреплено за главой Грузии в Конституции.

Примечание:

"Абашидзе заявил об освобождении осужденных в России за шпионаж граждан Грузии", "Президент Грузии амнистировал 91 заключенного", "Помилованные в Грузии чиновники потребовали полной правовой реабилитации".

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