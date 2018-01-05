05 января 2018, 22:53

Приговор Михаилу Саакашвили встревожил президента Грузии Маргвелашвили

Президентское право на помилование осужденных стало поводом для политического преследования Михаила Саакашвили, заявил сегодня президент Грузии Георгий Маргвелашвили после приговора своему предшественнику. Бывший глава государства осужден за применение власти, предоставленной Конституцией Грузии, предположили представители ЕНД.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Тбилисский горсуд признал Михаила Саакашвили виновным в превышении полномочий при помиловании осужденных по делу об убийстве бизнесмена Сандро Гиргвлиани и приговорил его к трем годам тюрьмы. Сам Саакашвили счел решение Тбилисского горсуда противоречащим международным нормам и здравому смыслу. Его адвокат предположила, что Саакашвили преследуют по политическим мотивам.

"Возмутительно, что прокуратура в качестве основы преследования [Саакашвили] использовала конституционную статью о праве помилования", - заявил сегодня журналистам президент Грузии Георгий Маргвелашвили, комментируя приговор своему предшественнику.

Он подчеркнул, что "по международным стандартам, именно начало преследования по конституционной статье порождает очень много вопросов и наносит серьезный ущерб внешнему политическому имиджу Грузии", пишет "Sputnik Грузия".

"Мы внимательно будем следить за этим процессом, поскольку возникает сомнение, что именно осуществление преследования по этой статье служит тому, чтобы еще раз ограничить конституционные права президента и ослабить те прерогативы, которые есть у института президента в плане сбалансирования сил", - заявил президент Грузии.

В 2017 году сам Георгий Маргвелашвили пять раз пользовался президентским правом на помилование осужденных, амнистировав 831 человека.

По словам Георгия Маргвелашвили, дело об убийстве Гиргвлиани и реакция предыдущей власти "изначально вызывали крайнее возмущение грузинского общества". "Это возмущение в свое время разделил и Страсбургский суд, однако после смены власти некоторых людей, участвовавших в этом системном преступлении, к сожалению, повысили, что в обществе, естественно, еще раз вызвало недоверие к правоохранительной системе", - процитировало главу государства издание.

Решение Саакашвили помиловать осужденных по делу об убийстве Гиргвлиани вызвало возмущение оппозиции, а два депутата - Георгий Цагареишвили и Роман Марсагишвили - вышли из состава комиссии по помилованию заключенных при президенте Грузии. 26 апреля 2011 года ЕСПЧ признал нарушение прав Сандро Гиргвлиани и его родителей и обязал правительство Грузии выплатить отцу убитого 50 тысяч евро.

Один из лидеров ЕНД Заза Бибилашвили выступил сегодня с заявлением в прямом эфире "Рустави 2" с критикой решения Тбилисского горсуда. По его мнению, Саакашвили осужден "за применение власти, предоставленной Конституцией Грузии". "Общество должно знать, что президент Саакашвили помиловал 179 бывших военных и сотрудников правоохранительных органов после 2008 года. Им сократили срок наказания, а многие из них - через год, через шесть месяцев или через определенный промежуток времени вышли из тюрьмы. В этом случае нет ничего общего с делом Гиргвлиани", - сказал Бибилашвили.

Заза Бибилашвили также назвал политическим преследование Саакашвили, передал корреспондент "Кавказского узла".

Вопрос о возможной экстрадиции Саакашвили в Грузию "должен решаться в правовом поле", заявил сегодня в эфире "Общественного вещателя" лидер парламентского большинства в Грузии Арчил Талаквадзе. "Национальное движение (ЕНД. – Прим. "Кавказского узла") верит, что правовое преследование Саакашвили политическое... Решение по делу Гиргвлиани принял независимый суд", - привел слова Талаквадзе корреспондент "Кавказского узла".

Сотрудник "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани был убит 28 января 2006 года. По версии следствия, Михаил Саакашвили помиловал осужденных за убийство Гиргвлиани в обход комиссии по помилованию.

Адвокат не увидел оснований для экстрадиции Саакашвили в Грузию

Решение Тбилисского суда пока не дает Украине оснований для экстрадиции Саакашвили, заявил сегодня его адвокат Руслан Чернолуцкий в эфире телеканала NewsOne.

"Мы считаем, что все дела, которые рассматривают суды в Грузии против Саакашвили, является исключительно политическими. Это политическое преследование. Любые действия по экстрадиции со стороны украинской власти будут незаконными даже на основании решения суда в Тбилиси", - сказал Руслан Чернолуцкий.

Адвокат напомнил, что на Украине Саакашвили находится в статусе подозреваемого по уголовному делу.

Михаил Саакашвили подозревается по ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 УК Украины (попытка содействия участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности группой лиц).

Кроме того, по словам Чернолуцкого, Саакашвили судится с Государственной миграционной службой Украины, что "является основанием для его пребывания на территории Украины до завершения судебного процесса".

Напомним, что приговор Саакашвили может стать основанием для экстрадиции Саакашвили из Украины в Грузию, заявила сегодня представитель ЕНД Хатия Деканоидзе. Ранее, 3 января, суд в Киеве согласился с миграционной службой Украины в том, что Михаил Саакашвили не должен иметь в стране статус беженца. Таким образом, препятствий для его экстрадиции в Грузию больше нет. Если Саакашвили вернется на родину, ему будет грозить до 11 лет лишения свободы, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Грозит ли Саакашвили тюрьма или высылка из Украины?".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"