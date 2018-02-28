Ставропольский активист потребовал вывести войска из Сирии

28 февраля 2018, 15:30

Избавиться от коррупции и прекратить военное вмешательство в Сирию и Украину потребовал сегодня от российских властей участник одиночного пикета в Ставрополе.

Молодой человек вышел на акцию в сквере рядом со зданием правительства Ставропольского края в 11:00 мск. Основные лозунги его пикета были написаны на баннере, среди них: "Хватит убивать", "Верните войска из Сирии и Украины" и "Хватит воровать", "Коррупция и офшоры чиновников уже норма". Лозунги обращены к президенту России Владимиру Путину, прокомментировал пикетчик.

Он не считает предъявленные требования невыполнимыми. "Эти требования в силах выполнить любой кандидат в президенты, любой президент, любой человек... Требования никакого отношения к экстремизму не имеют", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Максим Пешков.

Он признался, что выйти на пикет его побудил, прежде всего, высокий уровень коррупции в стране. "Очень неприятно, что у нас в стране к коррупции нормальное отношение. В России считается вполне допустимым заплатить гаишнику, врачам. Я, как служивый человек, знаю, как продаются посты в армии. И это преподносится как норма, хотя это, конечно же, не так", - рассказал Максим Пешков. Также, по его словам, причиной пикета стало давление, осуществляемое силовиками на сторонников Навального в Ставропольском крае.

Правоохранители отреагировали на пикет спокойно. В 11:30 к Пешкову подошли несколько сотрудников Росгвардии, интересовались причиной пикета. "Поздоровались и ушли. Один из оперативников попросил сместиться, но я отказался - очевидно, что здесь еще двадцать человек пройдет", - рассказал Максим Пешков.

Активист рассказал, что во время пикета держал плакат. "Я ничего не кричу, ни за что не агитирую. Все спокойно. Приятно, что многие прохожие останавливаются передо мной, читают надпись на плакате", - рассказал Максим Пешков. По его словам, пикет прошел без происшествий и завершился около 13.00 мск.

Пикетчик уточнил, что является волонтером штаба оппозиционера Алексея Навального и рассказал о том, в чем отличие работы добровольцев от активистов штаба. "Волонтер отличается от активиста тем, что осуществляет пассивную помощь в свое свободное время - участвует в митингах, помогает расклеивать листовки, в то время как активист - человек, осуществляющий активные действия, он находится на пике оппозиционного движения и помогает тогда, когда есть необходимость", - прокомментировал Максим Пешков.

Напомним, штаб Алексея Навального в Ставрополе был открыт 9 апреля. Его активисты провели несколько акций протеста, последняя из которых 28 января - "Забастовка избирателей" - собрала около 200 человек. 20 февраля полицейские провели обыск в штабе оппозиционера в Ставрополе, забрав принтер и листовки, сообщил сегодня координатор штаба Иван Танский.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" размещает на странице "Акции Навального", материалы о давлении на активистов - на странице "Преследование активистов".