26 декабря 2017, 20:58

Силовики в штатском увезли ставропольского сторонника Навального

Люди, назвавшиеся правоохранителями, пришли сегодня в ставропольский штаб Навального и увезли его координатора Ивана Танского в неизвестном направлении, сообщила сотрудница штаба.

Как писал "Кавказский узел", суд в Ставрополе 10 ноября оштрафовал координатора местного штаба Навального Ивана Танского на 150 тысяч рублей за участие в несогласованной акции протеста 7 октября. По словам самого Ивана Танского, из-за акции 7 октября его осудили дважды, в первый раз суд назначил ему двое суток ареста.

Работа штаба Навального была блокирована сегодня во второй половине дня - в офис ставропольских активистов пришли люди в гражданской одежде, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, говорится в сообщении группы "Команда Навального | Ставрополь" "ВКонтакте".

"Нашего сотрудника выгнали из штаба, координатор остался внутри. Связи с ним нет — телефон выключен", - сообщили активисты. Полицейские, которые приехали на место после звонка самих активистов, заявили, что "в штабе проходит оперативно-разыскное мероприятие".



Люди в штатском позднее вышли из помещения вместе с Танским и увезли его в неизвестном направлении, изъяв также все ноутбуки штаба. Танский ничего не успел рассказать юристу, которая приехала к штабу, сообщило со слов активистки Татьяны Глинберг "ОВД-инфо".

На сайте МВД Ставропольского края комментариев относительно задержания Танского и оперативных мероприятий в штабе Навального не опубликовано.

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