24 декабря 2017, 14:16

Активисты в Краснодаре вышли на пикеты за Навального

На одиночных пикетах в Краснодаре сторонники оппозиционера Алексея Навального требуют от Центризбиркома зарегистрировать его кандидатом в президенты России. Инициативная группа в Москве сегодня выдвинула Навального в президенты.

Одиночные пикеты сторонников Навального начались сегодня в 08.00 утра на пересечении улиц Бабушкина и Красной, передает корреспондент "Кавказского узла".

Активисты потребовали зарегистрировать всех кандидатов в президенты и заявили о том, что они "выступают за здоровую конкуренцию на выборах главы государства в марте 2018 года".

По словам активиста Александра Савельева, "молодые люди каждый час сменяют друг друга". "К каждому подходят сотрудники полиции и казаки, которые стоят за углом, берут объяснения с активистов, пока задержаний не было", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Савельев.

Сторонники Навального держат в руках плакаты с надписями: "Выборы 2018 или театр одного актера? Требуем зарегистрировать всех кандидатов", "Не признаем президента, что боится конкуренции", "Выборы без выбора – обман".

"Выборы в таком виде, в котором нам их предлагают сейчас – это фарс. Я считаю, что в таком случае они не нужны. Поэтому требую реальной конкуренции, если президент такой хороший, пусть он победит честно", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" участник пикета.

Активисты планируют проводить пикет-марафон до 22.00, отмечает корреспондент "Кавказского узла".

При этом в Москве инициативная группа сегодня выдвинула Алексея Навального в президенты. Группы по выдвижению Навального собрались еще в 19 городах России. До конца дня активисты планируют подать документы на выдвижение Навального в ЦИК, сообщает РБК.

Алексей Навальный открыл свои штабы в различных городах России, в том числе Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе. Участвующие в работе штабов волонтеры заявляют, что основной причиной, по которой они поддерживают политика, является его борьба с коррупцией. Оппоненты Навального критикуют его за участие школьников в протестных акциях и заявляют об "искусственности" его политической деятельности, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

В справке "Навальный: кавказское измерение" "Кавказский узел" проанализировал, какие инициативы оппозиционера Алексея Навального, заявившего о желании баллотироваться в президенты России, касаются юга России.

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"