Агрохолдинг имени Ткачева увидел в видеоролике угрозу репутации

28 февраля 2018, 14:47

"Агрокомплекс имени Николая Ткачева" обжаловал в апелляционной инстанции отказ кубанского суда рассмотреть иск с требованием удалить видео из популярной группы в соцсети.

Арбитражный суд Кубани принял к производству апелляционную жалобу АО «Фирма «Агрокомплекс им. Н. Ткачева» на отказ суда первой инстанции рассмотреть иск компании о защите деловой репутации. Один из ответчиков по иску - администратор группы «Жесть Краснодара и края» в Instagram Сергей Доровских.

В иске агрохолдинг просит признать недостоверными и порочащими репутацию компании сведения, размещенные в Instagram, и удалить из соцсети видеоролик, который касается деятельности холдинга, сообщает сегодня "Коммерсант".

Однако суд первой инстанции возвратил иск, указав, что заявитель не предложил ответчикам урегулировать конфликт в досудебном порядке, отмечает издание.

Судебное заседание назначено в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде на 1 марта, уточняет сегодня РБК.

По данным издания, в декабре 2017 года в группе «Жесть Краснодара и края» было выложено видео, где несколько женщин обсуждают качество творога «Агрокомплекса им. Н. Ткачева». На видео также была показана вскрытая упаковка с клейкой массой.

"Это видео порочит нашу компанию... Это полная «липа», и здравомыслящие люди понимают, что это фальсификат, клейстер. По идее, творог не может превратиться в такую субстанцию. Поэтому мы уверены в своей правоте", - приводит издание слова гендиректора агрохолдинга Евгения Хворостины.

Сергей Доровских заявил что "ролик удалять не намерен", а агрокомплекс "никак не связывался" с ним, сообщает издание.

«Фирма «Агрокомплекс» была создана в 1993 году при приватизации Выселковского межхозяйственного комбикормового завода, гендиректором которого был отец Александра Ткачева Николай Ткачев. Сам Александр Ткачев занимал должность гендиректора завода с 1990 года до своего избрания депутатом законодательного собрания Краснодарского края, информирует "Югополис".

Александр Ткачев был избран депутатом заксобрания Кубани в 1994 году, а в 1995 году - депутатом Госдумы. В 2000-2015 годах он занимал должность губернатора Кубани, а 22 апреля 2015 года возглавил Минсельхоз России, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке об Александре Ткачеве.