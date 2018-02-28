Петиции в защиту главы ростовского цирка собрали более 4 тысяч подписей

28 февраля 2018, 14:05

Росгосцирк предложил уволиться Дмитрию Резниченко после его заявления о плачевном состоянии здания цирка в Ростове-на-Дону.

Росгосцирк потребовал от Резниченко уйти в отставку

По результатам финансовой проверки ростовского цирка были выявлены серьезные нарушения, сообщила сегодня пресс-служба Росгосцирка.

"В филиале компании была введена должность финансового директора, на которую была назначена занимавшая должность директора Курского государственного цирка Наталья Шульга… На сегодняшний день актом ревизионной комиссии выявленные финансовые нарушения подтверждены. В связи с этим Дмитрию Резниченко было предложено покинуть занимаемую должность", - говорится в сообщении пресс-службы.

Документация цирка изъята правоохранителями, уточнили в Росгосцирке, добавив, что здание цирка хоть и "требует ремонта", не находится в аварийном состоянии. По сообщению пресс-службы, ростовский государственный цирк является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому Росгосцирк не имеет законных оснований проводить капитальный ремонт на собственные средства.

"Вместе с тем Росгосцирк внес предложение в федеральную целевую программу о проведении реставрационных работ на этом объекте и планирует в них участвовать", — подчеркивается в сообщении пресс-службы Росгосцирка, которое приводит сегодня РИА Новости.

Резниченко заявил об отсутствии средств на капремонт здания цирка

Сегодняшнему предложению Резниченко уйти в отставку предшествовало его заявление о том, что здание цирка в Ростове-на-Дону нуждается в срочном ремонте, из-за чего цирк может закрыться уже в мае. По словам директора, в нынешнем состоянии здание не может эксплуатироваться, поскольку угрожает безопасности зрителей и артистов. Об этом Резниченко написал на своей странице в Facebook.

«Наш ростовский цирк на сегодняшний день опасен как место массового пребывания людей! Наши с вами дети в опасности! Артисты, приезжающие в наш город радовать нас своим творчеством, проживают в ужасающих опасных для их жизни и здоровья условиях - в цирковой гостинице!» - написал 25 февраля Дмитрий Резниченко.

«Цирк без капитального ремонта 60 лет. Общежитие для артистов 50 лет без капремонта», - отметил Резниченко и обвинил Росгосцирк в бездействии.

26 февраля в интервью ТАСС Дмитрий Резниченко пояснил, что цирк за 60 лет ни разу капитально не ремонтировался, и на это требуется 637 млн рублей. Кроме тог, по словам Резниченко, администрация цирка не успевает устранить предписание МЧС по пожарной безопасности ввиду нехватки финансирования.

"Цирк, действительно, может закрыться по решению суда. Проверка очередная будет 7 мая. Если до этого времени не будут устранены требования Госпожнадзора, то суд будет решать, закрыть или нет. По закону неисполнение хотя бы одного пункта ведет к закрытию объекта, потому что он опасен для жизни и здоровья людей, акты Росимущества, МЧС это подтверждают", - пояснил Резниченко, добавив, что на выполнение предписания МЧС необходимо около 20 млн рублей.

Сторонники Резниченко собирают подписи

На платформе Change.org опубликованы две петиции, авторы которых выступили в поддержку Резниченко. Подписавшие их считают, что директор ростовского цирка стал жертвой своей настойчивости: ремонт цирка означает его остановку и прекращение финансовых поступлений на счета госкомпании.

Резниченко обвинен в списании денег по фиктивным договорам оказания агентских услуг в размере 15% от кассового сбора и прочим билетным операциям на сумму 1,7 млн рублей, говорится в опубликованной 25 февраля петиции «Остановите преследование директора ростовского цирка!!!».

«Сам Дмитрий полностью отрицает подобные обвинения. Напротив, его во всей этой истории интересует только ремонт цирка и его очень беспокоит, что уже более трех лет обещают выделить на ремонт средства, но этого так и не происходит», - пишет автор петиции.

Эту петицию планируется направить в адрес президента России и министра культуры страны. По данным на 14.05 мск 28 февраля, она собрала 3523 подписи.

В своих комментариях подписанты высказываются по проблеме. «Мне не безразлична судьба нашего цирка!» - написала Екатерина Понамарева. «Моя дочь уже 4 года занимается в нашем цирке. Директор действительно из кожи вон лезет, помогает и пытается развивать и улучшать жемчужину нашего города. Он и субботники организовывал, приглашал волонтеров убирать авгиевы конюшни, и другие ремонты делает», - заявила Светлана Черекаева.

События происходящие в последние дни в ростовском цирке все больше напоминают настоящий детективный роман, но только участвуют в нем живые люди. Директор ростовского цирка Дмитрий Резниченко оказался втянут помимо своей воли в «грязную игру», сообщается в другой петиции «Директор ростовского цирка и зоозащитник подвергается преследованиям», опубликованной 26 февраля.

«То, что происходит в ростовском цирке […] это чисто рейдерский захват. […] Честные, а значит неудобные для финансовых махинаций люди оказывается не нужны», - пишет автор петиции Владислав Рогимов, представившийся как координатор по СМИ зоозащитных движений в России.

Эту петицию планируется направить в адрес президента России, министра культуры страны и директору ФСБ. По данным на 14.02 мск 28 февраля, она собрала 502 подписи.

«Я подписываюсь, потому что знаю этого человека с хорошей стороны», - написал Афанасьев Дмитрий. «Я подписываюсь, потому что надоел беспредел правительства в стране. 90-е вернулись, но на другом уровне», - прокомментировала петицию Нина Хачатурова. «Не люблю цирк. Но еще больше не люблю чиновников, спешащих на распил. Не думаю, что после рейдерского захвата животных отправят на заслуженный отдых в комфортных условиях. Не чиновники же», - отметила Елена Торопова.