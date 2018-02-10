Грузинские циркачи потребовали разрешить представления в школах

10 февраля 2018, 07:55

Актеры цирка, собравшиеся на акцию протеста у здания Минобразования Грузии, пожаловались на отсутствие работы и потребовали отмены запрета на платные представления в школах. Один из протестующих объявил голодовку.

Протестующие, собравшиеся у здания министерства образования в Тбилиси, заявили, что запрет на проведение платных представлений для школьников, введенный еще в 2006 году, лишил их главного источника доходов. Несколько лет назад тбилисский цирк был выставлен на продажу, актеры остались без работы и там. После этого был создан Союз деятелей цирка Грузии. "Мы в основном работали в Турции, но и там положение ухудшилось, наши представления больше не нужны", - рассказал актер Илья Габуния, вышедший на акцию протеста с плакатом "Цирк в школах - не коррупция!".

По его словам, артисты подготовили программу и для школ, и для детских садов. При этом детям из малообеспеченных семей позволят смотреть представление бесплатно, а максимальная стоимость билета для остальных составит всего пять лари (около двух долларов США).

Особенно важно было бы проводить представления в провинции, жителям которой менее доступны представления в столице, отметил Габуния. "Я готов отвезти вас в регионы, где дети не видели клоуна и иллюзиониста. Их им рисуют на доске и объясняют, что это клоун, а это иллюзионист. Ведь не все могут приехать в Тбилиси и посмотреть шоу, которое стоит довольно дорого", - цитируют актера "Новости-Грузия".

В октябре 2017 года здание Тбилисского цирка, построенное в 1939 году известным советским архитектором Непринцевым, было выставлено на продажу за 18 миллионов долларов. говорится на сайте консалтинговой компании Colliers International Georgia. Потенциальным покупателям предлагают обустроить там офисы, отель либо концертный зал.

Актеры, собравшиеся 9 февраля у здания Минобра, пригрозили новыми акциями протеста, если с ними не встретится глава ведомства.

Один из актеров, клоун Георгий Макаридзе, объявил голодовку. Он сообщил, что 26 декабря 2017 года уже проводил голодовку перед офисом Народного защитника Грузии. "Голодал потому, что у нас нет финансирования, в школы страны нас не впускают. Из одного ведомства посылают в другое. Тогда нам обещали помощь, но ничего не выполнили. Я не уйду отсюда, пока нас не выслушают. Мы обратились с просьбой к президенту, к премьер-министру, к мэру, но нас никто не слышит", - сказал Макаридзе.

В пресс-службе Минобразования Грузии с недоумением отнеслись к акции протеста, заявив, что цирковые представления не являются частью образовательного процесса, а продажа билетов на шоу не входит в компетенцию ведомства, передает "Sputnik-Грузия".