Врачи назвали критическим состояние двух раненных при взрыве газа в Чечне

28 февраля 2018, 09:38

Все 10 человек, получивших ожоги при взрыве газа в селе Автуры, 27 февраля доставлены в больницу Грозного, но врачи не исключают отправку двух наиболее пострадавших в Нижний Новгород, сообщил представитель Минздрава.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля при взрыве газа в селе Автуры пострадали 10 членов одной семьи, в том числе четыре ребенка. Шесть из них были доставлены в ожоговое отделение горбольницы № 4 в Грозном, остальных врачи также решили перевезти из Шалинской районной больницы в это медучреждение. По версии спасателей, взрыв газа мог произойти из-за неисправности оборудования.

Состояние детей и четырех взрослых, пострадавших при взрыве, назвал сегодня "тяжелым, но стабильным" представитель Минздрава Чечни. "Еще двое пострадавших, мужчина и женщина, находятся в реанимации в критическом состоянии. У них ожоговые травмы 35 и 40 процентов тела. Сегодня днем будет проведена видеоконференция со специалистами из Москвы и Нижнего Новгорода, и, возможно, понадобится санитарно-авиационная эвакуация тяжелых больных в Приволжский федеральный исследовательский медцентр", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По предварительным данным, взрыв произошел после утечки газа, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель ГУ МЧС по Чечне.

Первую помощь пострадавшим оказали их соседи, которые также вызвали пожарных и врачей, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель села Автуры.

"Там волной выбило все окна и двери, часть кровли тоже повреждена, все, что было внутри, выгорело. Но самое главное, что никто не погиб", - сообщил он.