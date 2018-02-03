Газовик обвинен в гибели трех жителей Чечни

03 февраля 2018, 10:23

Передано в суд дело сотрудника компании "Чеченгаз", обвиненного в халатности, которая стала причиной взрыва газа в частном доме и смерти трех жителей Надтеречного района.

"Кавказский узел" сообщал, что в августе 2017 года 16-летний житель Надтеречного района Чечни получил обширные ожоги в результате взрыва газа в частном жилом доме.

Взрыв газа произошел в селе Братское. В результате юноша получил тяжелые ожоговые травмы, еще трое человек погибли, сообщил представитель следственного управления СКР по Чечне. По версии правоохранителей, причиной взрыва стала утечка газа из трубы надземного газопровода, расположенного вблизи домовладения. Утечку не отследил и не устранил слесарь обходчик, считают следователи, передает корреспондент "Кавказского узла".

Обходчик ОАО "Чеченгаз" обвинен по ч.3 ст.109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч.2 ст.118 (причинение тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей) Уголовного кодекса России. "По первому пункту обвинения ему грозит до 4 лет колонии, по второму - до одного года лишения свободы", - проинформировал "Кавказский узел" сотрудник прокуратуры Чечни. По его словам, 1 февраля дело было передано в суд Надтеречного района.

Близкие и знакомые обвиняемого считают, что он невиновен в произошедшем. "Казбека просто назначили виновным по делу о гибели этих парней. Наказать следовало не его, а его начальство", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" один из родственников мужчины.

В ОАО "Чеченгаз" отказались комментировать дело до вынесения судом приговора.