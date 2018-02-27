Полиция оцепила район взрыва газа в Чечне

27 февраля 2018, 12:33

После взрыва газа, при котором сегодня пострадали 10 человек в чеченском селе Автуры, приостановлено газоснабжение соседних домов, на месте происшествия работают спасатели и полицейские, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", сегодня при взрыве газа в частном доме в селе Автуры пострадали 10 человек, в том числе четыре ребенка. Они в тяжелом состоянии госпитализированы в больницы Грозного и Шали. По предварительной версии спасателей, взрыв газа произошел из-за неисправности оборудования.

Шестеро пострадавших доставлены в ожоговое отделение горбольницы №4 в Грозном, остальных также планируется перевезти в это медучреждение, сообщил сотрудник Шалинской районной больницы.

"Пострадали всего 10 человек, это семья: родители, дети, внуки. Среди них дочь с детьми, которая приехала в гости и осталась ночевать", - приводит его слова РИА "Новости".

По данным спасателей, на месте происшествия работает 51 человек, в том числе 11 сотрудников МЧС. "Силами МВД проводится оцепление места происшествия для охраны общественного порядка в районе... По прибытии газовых служб произведено отключение газоснабжения в районе происшествия. Планируемое время завершения аварийно-спасательных и других неотложных работ - 14:00 [мск] 27 февраля", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МЧС по Чечне.

Власти Шалинского района пообещали оказать необходимую помощь пострадавшим, сообщает со ссылкой на пресс-службу районной администрации ТАСС.