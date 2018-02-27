Пристав в Кабардино-Балкарии заподозрен в присвоении денег должника

27 февраля 2018, 17:08

Судебный пристав присвоил средства, выплаченные жителем Черекского района Кабардино-Балкарии в счет погашения долга, сообщило следствие.

По данным правоохранителей, в ноябре-декабре 2014 года пристав получил от должника сначала 10 тысяч, а затем еще 33 тысячи рублей, убедив его, что эти деньги передаст для погашения долга и начисленной пени. Однако все 43 тысячи рублей были потрачены приставом на себя, полагают следователи.

В отношении пристава возбуждено дело по ч.3 ст.160 Уголовного кодекса России (присвоение, совершенное с использованием служебного положения).

Комментариев от подозреваемого или его представителей относительно позиции следствия не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 22 февраля был осужден начальник отделения почты в Чегеме, признанный виновным в присвоении почти полумиллиона рублей.