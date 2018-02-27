Пострадавший в Элисте артист пошел на поправку

27 февраля 2018, 14:12

Антон Мартынов, сорвавшийся с высоты во время выступления в столице Калмыкии, по-прежнему находится под наблюдением врачей, но его состояние улучшилось, сообщили в цирке Мстислава Запашного.

Как писал "Кавказский узел", о падении артиста цирка Мстислава Запашного с высоты на выступлении в Элисте стало известно 24 февраля. К ЧП привело то, что у Антона Мартынова не был закреплен карабин, сказал замдиректора по организации гастролей цирка Парвиз Гаджиев. Пострадавший был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. Он находится в состоянии искусственной комы, проинформировали в цирке Мстислава Запашного.

26 февраля состояние артиста было стабильным, улучшений еще не наблюдалось, сообщили в цирке Мстислава Запашного.

"Состояние Антона на сегодняшний день изменилось в лучшую сторону. Он по-прежнему находится под постоянным наблюдении врачей. Родные и близкие люди находятся рядом с ним", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня в группе "Цирк Мстислава Запашного" в соцсети "ВКонтакте".

Следователи проверяют соблюдение требований охраны труда после инцидента в цирке Элисте, пишет РИА "Новости".