Три человека пострадали при взрыве в Азербайджане

19 февраля 2018, 10:14

Рабочие частного цеха по выпечке хлеба в поселке Сарай Апшеронского района Азербайджана госпитализированы с серьезными ожогами, сообщили сегодня в экстренных службах.



Цех, в котором сегодня произошел взрыв, принадлежит частному лицу.

В результате взрыва три человека получили сильные ожоги и были доставлены в больницу скорой помощи. Двое из них из-за тяжелого состояния были отправлены в Баку, передает со ссылкой на местные источники Report.az.

По факту происшествия ведется расследование, отмечает портал "Баку-Москва".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 27 января в канцелярском магазине в Баку произошли взрыв газа и пожар. В результате взрыва получил ожоги и был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии местный житель, который позже умер.