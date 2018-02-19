19 февраля 2018, 10:14
Три человека пострадали при взрыве в Азербайджане
Рабочие частного цеха по выпечке хлеба в поселке Сарай Апшеронского района Азербайджана госпитализированы с серьезными ожогами, сообщили сегодня в экстренных службах.
Цех, в котором сегодня произошел взрыв, принадлежит частному лицу.
В результате взрыва три человека получили сильные ожоги и были доставлены в больницу скорой помощи. Двое из них из-за тяжелого состояния были отправлены в Баку, передает со ссылкой на местные источники Report.az.
По факту происшествия ведется расследование, отмечает портал "Баку-Москва".
Ранее "Кавказский узел" писал, что 27 января в канцелярском магазине в Баку произошли взрыв газа и пожар. В результате взрыва получил ожоги и был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии местный житель, который позже умер.
"Пять человек отравились дымом при пожаре в Баку", "Пострадавший при взрыве житель Баку скончался", "Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Азербайджане".
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19 февраля 2018, 13:13
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-
19 февраля 2018, 12:19
Власти пообещали семьям погибших в Кизляре по 500 тысяч рублей
-
19 февраля 2018, 10:14
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