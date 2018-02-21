Человек госпитализирован после взрыва в Махачкале

21 февраля 2018, 12:23

Помощь врачей потребовалась одному из двух пострадавших при взрыве газа в мебельном цехе в Махачкале, сообщило сегодня МВД.

Взрыв газовоздушной смеси произошел на первом этаже двухэтажного здания по улице А. Султана, 14. В здании расположен мебельный цех "Мебель класс", рассказали в ГУ МЧС по Дагестану.

"В результате происшествия имеется пострадавший, который каретой скорой помощи доставлен в ЦГБ (центральную городскую больницу) Махачкалы. На месте взрыва возгорания нет", - сообщается сегодня на сайте ведомства.

По данным МВД, в результате инцидента пострадал еще один человек, однако ему помощь врачей не потребовалась.

"Один человек получил несерьезные травмы, второму помогают медики", - цитирует источник в ГУ МВД по Дагестану NEWS-R.

По данным ведомства, магазин не работал, в нем проходил ремонт.

Видео с места взрыва опубликовано в 11.20 мск на странице "Голос Дагестана" в Intagram. К 12.23 мск ролик набрал 44 728 просмотров. Видео также доступно на Youtube. Оно снято из проезжающей мимо машины. На кадрах видны клубы черного дыма, множество людей собрались на улице возле горящего здания. Пожарных расчетов не видно. К месту бежит сотрудник полиции. Ролик, опубликованный на Youtube с названием "Последствия взрыва в Махачкале в магазине", к 12.23 мск набрал 75 просмотров.