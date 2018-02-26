Активисты призвали власти 23 городов разорвать побратимские связи с Ереваном

26 февраля 2018, 18:34

Ереванские общественные организации и активисты обратились в мэрии Волгограда, Ставрополя, Ростова-на-Дону и еще 19 городов с призывом приостановить или расторгнуть договоры о побратимских связях с Ереваном из-за применения силы к представительницам "Абрикосовой страны" на заседании горсовета.

Как сообщал "Кавказский узел", после инцидента на заседании Совета старейшин Еревана 13 февраля активистки партии "Абрикосовая страна" заявили о притеснении их фракции в горсовете, отметив, что их машину перестали пускать на служебную стоянку. 20 февраля девять журналистских организаций заявили о препятствиях для профессиональной деятельности журналистов в мэрии Еревана.

13 февраля представительницы "Абрикосовой страны" Марине Хачатрян и Сона Агекян принесли на заседание Совета старейшин Еревана банки с канализационными водами и хотели поставить их на стол мэра Еревана, пытаясь привлечь его внимание к проблеме неисправной канализации в Нубарашенской тюрьме. Представители правящей Республиканской партии помешали им, а затем силой вывели их из зала. По словам Хачатрян, ее несколько раз ударили по голове. После инцидента у здания мэрии Еревана прошла акция против насилия в отношении женщин. Лидер "Абрикосовой страны" Заруи Постанджян обратилась в полицию с заявлением о нападении на членов партии, а правозащитники резко осудили власти из-за произошедшего.

Призыв приостановить сотрудничество с мэрией Еревана направлен властям Тбилиси, Волгограда, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Одессы, Кишинева, Ниццы, Антананариву, Бейрута, Братиславы, Исфахана (Иран), Каррары (Италия), Лос-Анджелеса, Кембриджа, Марселя, Буэнос-Айреса, Монреаля, Венеции, Аммана (Иордания), и Антони (Франция). Письмо подписали 58 общественных деятелей и организаций, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Активисты указали, что после инцидента на заседании Совета старейшин Еревана никто не был привлечен к ответственности. По их мнению, мэр Еревана Тарон Маргарян, сотрудники мэрии и члены Совета старейшин от РПА должны понести ответственность за применение силы к представительницам "Абрикосовой страны", а сам Совет старейшин должен быть распущен.

В обращении к властям городов-побратимов Еревана также отмечается, что за применением силы к женщинам-депутатам последовали "административные репрессии" против них, а наряду с этим мэрия пытается запретить присутствие журналистов на заседаниях Совета старейшин.

По мнению авторов обращения, ереванские правоохранители "отозвались на инцидент в мэрии с опозданием, под воздействием общественного мнения, и ведут расследование в рамках уголовных статей, предполагающих мягкое наказание". В свете этого авторы письма указывают, что "не в чести иметь город-побратим", мэр и члены совета которого нарушают закон.