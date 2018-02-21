Журналисты потребовали наказать сотрудника мэрии Еревана за препятствование их деятельности

21 февраля 2018, 05:18

Во время съемки репортажа в здании мэрии Еревана сотрудник приказал журналистам уйти. Девять журналистских организаций выступили с совместным заявлением, в котором осудили препятствование профессиональной деятельности журналистов в мэрии Еревана.

Как сообщал "Кавказский узел", активистки партии "Абрикосовая страна" заявили о притеснении их фракции в горсовете, отметив, что их машину перестали пускать на служебную стоянку.

13 февраля представители "Абрикосовой страны" Марине Хачатрян и Сона Агекян принесли на заседание Совета старейшин Еревана банки с канализационными водами и хотели поставить их на стол мэра Еревана, пытаясь привлечь его внимание к проблеме неисправной канализации Нубарашенской тюрьмы. Представители правящей Республиканской партии помешали им, а затем силой вывели их из зала. По словам Хачатрян, ее несколько раз ударили по голове. После инцидента у здания мэрии Еревана прошла акция против насилия в отношении женщин. Лидер "Абрикосовой страны" Заруи Постанджян обратилась в правоохранительные органы с заявлением о нападении на членов партии, а правозащитники резко осудили власти из-за произошедшего.

Комитет защиты свободы слова, Ереванский пресс-клуб, Центр медиаинициатив, Журналистский клуб «Аспарез», "Институт разносторонней информации – Армения", Клуб публичной журналистики, "Журналисты во имя будущего", "Журналисты во имя прав человека" и Горисский пресс-клуб выступили 20 февраля с совместным заявлением, в котором отметили факт препятствования профессиональной деятельности журналистов в мэрии Еревана.

19 февраля журналисты радио «Азатутюн» Рузанна Степанян и телекомпании "А1+" Сусанна Погосян пришли в мэрию Еревана по приглашению руководителя фракции «Абрикосовая страна» Заруи Постанджян. Как рассказали радио «Азатутюн» журналисты, они зафиксировали, что в рабочие время в одном из кабинетов сотрудники играли в карты.

После этого появился начальник управления информации и по связям с общественностью Артур Геворгян, который призвал журналистов окинуть здание мэрии, заявив, что «Постанджян нарушила регламент, так как имела право приглашать журналистов лишь в свой кабинет».

«Сначала он (Артур Геворкян) не позволил Заруи Постанджян общаться с журналистами в здании мэрии, затем посредством полицейских запретил последовать за лидером «Абрикосовой страны» в ее кабинет и заставил их покинуть здание, ссылаясь на некий внутренний регламент, о котором не знали ни журналисты, ни члены Совета старейшин», - говорится в заявлении медиаорганизаций.

В тот же день мэр Еревана Тарон Маргарян дал распоряжение соответствующим отделам представить предложения о регулировании деятельности журналистов в административных зданиях мэрии, сообщили авторы заявления.

Отметим, что 19 февраля на сайте мэрии Еревана опубликовано сообщение о «поручении представить предложения о внесении изменений и дополнений во внутренний регламент мэрии Еревана».

В частности, в сообщении говорится, что поручено представить предложения о внесении изменений и дополнений в регламент Совета старейшин для «более эффективной организации его работы», а также предложения о регламентировании деятельности журналистов в административных зданиях мэрии и регламентировании рабочего режима, входа и выхода и других работ в административных зданиях мэрии.

Девять журналистских организаций потребовали у мэра Еревана Тарона Маргаряна привлечь к строгой ответственности начальника управления информации и по связям с общественностью Артура Геворгяна за произвол и злоупотребление его полномочиями с целью препятствования профессиональной деятельности журналистов.

«Призываем правоохранительные органы по данному факту возбудить уголовное дело по признакам препятствования законной профессиональной деятельности журналистов по статье 164 УК РА», - говорится в заявлении журналистских организаций.

Организации также потребовали от Совета старейшин не допустить принятия решения, которое способствовало бы ограничению работы журналистов в мэрии Еревана.

Блок "Елк" призвал мэра Еревана не ограничивать деятельность журналистов

Поручения мэра Еревана Тарона Маргаряна по регулированию деятельности журналистов в административных зданиях мэрии преследует цель ограничить работу журналистов, считают депутаты Совета старейшин от блока "Елк".

Блок распространил заявление, в котором отметил, что «поручение мэра связано с произошедшим в последнее время в мэрии инцидентом и преследует цель ограничить деятельность журналистов».

«Действующие регулирования и так ограничивают работу Совета старейшин со СМИ, новые регулирования еще более ограничивающие и не могут быть приняты нами. Любые регулирования должны исходить из соответствующих положений Конституции Армении, законов «О свободе информации», «О местном самоуправлении в Ереване», - говорится в заявлении блока «Елк».

Фракция призвала мэра Тарона Маргаряна воздержаться от регулирования деятельности журналистов, наносящего вред прозрачности и подотчетности деятельности мэрии Еревана.