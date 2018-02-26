Власти Кубани предложили временно отказаться от курортного сбора

26 февраля 2018, 15:52

В законодательное собрание Краснодарского края направлено предложение обнулить ставку курортного сбора на время подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу, заявил сегодня глава региона Вениамин Кондратьев.

Как писал "Кавказский узел", 19 июля 2017 года Госдума приняла закон о введении в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму и Алтайском крае платы за пользование курортной инфраструктурой. Курортный сбор на Кубани составит 10 рублей в сутки.

2 декабря 2010 года ФИФА приняла решение провести чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Матчи ЧМ-2018 пройдут в четырех городах юга России - Краснодаре, Сочи, Волгограде и Ростове-на-Дону.

Курортный сбор необходимо ввести после проведения мундиаля, считает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Если отталкиваться от федерального закона, от уплаты курортного сбора освобождаются только спортсмены, тренеры и спортивные судьи, а также специалисты, которые приедут для участия в мундиале. У болельщиков же такого права нет. Также нельзя забывать, что в состав делегаций войдут и представители СМИ, персонал, участвующий в подготовке и проведении чемпионата, все они также обязаны заплатить сбор", – пояснил Кондратьев в интервью РИА "Новости".

По его словам, в связи с этим власти региона уже обратились в Заксобрание с предложением обнулить ставку курортного сбора. "Надеемся, что депутаты нас поддержат, и курортный сбор будет введен после проведения чемпионата, то есть с 16 июля 2018 года", - подчеркнул губернатор.

Отметим, что ранее авторы федерального законопроекта о курортном сборе подсчитали, что за счет курортного сбора с 2018 года по 2022 год Кубань получит более 8,3 млрд рублей. При этом вопрос об эффективности введения курортных сборов вызвал дискуссию среди экспертов и представителей туротрасли, а отельеры Краснодарского края выступили против курортного сбора, предположив снижение турпотока после его введения.