Движение возобновлено по одной из закрытых дорог на Ставрополье

25 февраля 2018, 23:40

Сняты ограничения на проезд по автодороге Преградное-Тахта-Ипатово, сообщили в ГИБДД Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", сегодня с 19.00 мск из-за снегопада были закрыты две дороги на Ставрополье - Преградное-Тахта-Ипатово и Ставрополь-Изобильный-Новоалександровск-Красногвардейское.

"Открыто движение для всех видов транспортных средств на автодороге Преградное-Тахта-Ипатово. На дороге Ставрополь-Изобильный-Новоалександровск и на подъезде к Новоалександровскому району движение по-прежнему закрыто", - цитирует источник в управлении ГИБДД региона "Интерфакс".

На участках, где движение по-прежнему закрыто, продолжает работать снегоуборочная техника, отметили в ведомстве.

Согласно погодному сервису "Кавказского узла", сегодня ночью в Ставрополе осадков не ожидается, температура воздуха будет держаться на уровне +0 градусов, скорость ветра составит 5 метров в секунду. 26 февраля ожидается слабый дождь при температуре +2, ветер усилится до 6 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен и в легкой версии.