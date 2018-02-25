Две дороги на Ставрополье закрыты из-за снегопада

25 февраля 2018, 22:09

Движение запрещено на автодорогах "Преградное - Тахта - Ипатово" и "Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск - Красногвардейское".

Дороги закрыты сегодня с 19.00 мск.

Снегоуборочная техника устраняет снежные переметы и обледенение на этих дорогах. Водителям рекомендовано пока воздержаться от поездок в данных направлениях, сообщил со ссылкой на управление ГИБДД региона "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что из-за метели 14 февраля был закрыт участок трассы "Кавказ" на подъезде к Ставрополю со стороны Невинномысска. На следующий день движение было возобновлено, после того, как дорожники расчистили этот участок от снега.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Ставрополе без осадков, температура +0 градусов, ветер скоростью 5 метров в секунду. 26 февраля ожидается слабый дождь при температуре +2, ветер усилится до 6 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен и в легкой версии.