Движение на Ставрополье по трассе "Кавказ" возобновлено

15 января 2018, 09:09

Дорожные рабочие расчистили от снега участок федеральной автотрассы в Кочубеевском районе Ставрополья, который был закрыт для проезда с 14 января.

Как писал "Кавказский узел", утром 14 января участок автодороги "Кавказ" со стороны Невинномысска на подъезде к Ставрополю был закрыт на время метели, трассу расчищала снегоуборочная техника.

По данным на 08.00 мск, участок федеральной автодороги "Кавказ" на подъезде к Ставрополю открыт для проезда без ограничений, говорится в сообщении, размещенном на сайте краевого ГУ МЧС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Ставрополе слабые осадки, температура воздуха -5 градусов, ветер 11 метров в секунду. В ночь на 16 января осадков не ожидается, температура понизится до -7 градусов, ветер усилится до 12 метров секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.