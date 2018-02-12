Открыто движение по Транскаму

12 февраля 2018, 17:14

Возобновлено движение по Транскавказской магистрали, закрытой утром в связи с непогодой.

Как сообщал "Кавказский узел", движение транспорта по Транскаму было запрещено сегодня с 4.00 мск в связи со снегопадом и опасностью схода лавин.

"Дорогу расчистили от снега, и движение автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали разрешено", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ГУ МЧС по Северной Осетии.

Движение транспорта на участке населенный пункт Бурон – Северный портал Рокского тоннеля разрешено с 15.00 мск, уточнили в ведомстве.

Транскам - единственный круглогодичный путь сообщения между Россией и Южной Осетией, говорится в справке "Транскавказская магистраль", опубликованной на "Кавказском узле".

Согласно погодному сервису "Кавказского узла", в Алагире сегодня без осадков, температура воздуха +6 градусов, ветер скоростью три метра в секунду. Ночью осадков также не ожидается, столбик термометра опустится до +3 градусов, скорость ветра снизится до двух метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.