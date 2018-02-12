Расчистка от снега. Транскавказская магистраль. Фото: Владимир Иванов https://sputnik-ossetia.ru/South_Ossetia/20161204/3401930.html

12 февраля 2018, 17:14

Открыто движение по Транскаму

Возобновлено движение по Транскавказской магистрали, закрытой утром в связи с непогодой.

Как сообщал "Кавказский узел", движение транспорта по Транскаму было запрещено сегодня с 4.00 мск в связи со снегопадом и опасностью схода лавин.

"Дорогу расчистили от снега, и движение автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали разрешено", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ГУ МЧС по Северной Осетии.

Движение транспорта на участке населенный пункт Бурон – Северный портал Рокского тоннеля разрешено с 15.00 мск, уточнили в ведомстве. 

Транскам - единственный круглогодичный путь сообщения между Россией и Южной Осетией, говорится в справке "Транскавказская магистраль", опубликованной на "Кавказском узле".

Согласно погодному сервису "Кавказского узла", в Алагире сегодня без осадков, температура воздуха +6 градусов, ветер скоростью три метра в секунду. Ночью осадков также не ожидается, столбик термометра опустится до +3 градусов, скорость ветра снизится до двух метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность  корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"МЧС насчитало 55 человек в очереди на Военно-Грузинской дороге", "Спасатели предупредили об опасности схода лавин в четырех регионах Кавказа", "Сняты ограничения на проезд по Транскаму".

Автор: Анна Джиоева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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